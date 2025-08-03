Президент відзначив почесними відзнаками та найменуваннями низку підрозділів Повітряних сил ЗСУ

Володимир Зеленський відзначив почесними відзнаками та найменуваннями чотири підрозділи Повітряних сил ЗСУ. Два підрозділи отримали відзнаку "За мужність та відвагу", а два — почесні найменування.

Президент України Володимир Зеленсткий відзначив почесною відзнакою два підрозділи Повітряних сил Збройних сил України. Крім того, два підрозділи отримали почесне найменування, пише УНН з посиланням на офіційне інтернет-представництво президента України. Деталі З метою гідного вшанування мужності та героїзму, виявлених під час захисту державного суверенітету, незалежності, територіальної цілісності України, постановляю: Відзначити почесною відзнакою "За мужність та відвагу" 225 зенітний ракетний полк Повітряних Сил Збройних Сил України - говориться в указі. Також рішенням глави держави почесною відзнакою "За мужність та відвагу" було відзначено 19 окрему Південнобузьку бригаду радіо- і радіотехнічної розвідки особливого призначення Повітряних Сил Збройних Сил України. Окрім того, Зеленський прийняв рішення "з метою відновлення історичних традицій національного війська, зважаючи на зразкове виконання покладених завдань під час захисту територіальної цілісності та незалежності України" присвоїти 38 об'єднаному навчальному центру ПС Збройних Сил України почесне найменування "Васильківський". Також 17 окремому батальйону радіоелектронної боротьби ПС ЗСУ було присвоєно почесне найменування "імені Кирила Трильовського". Доповнення Володимир Зеленський зустрівся з бойовими та цивільними медиками, відзначивши їх державними нагородами. Він також ознайомився з роботою медичного підрозділу та спеціалізованим транспортом для евакуації. Зеленський посмертно присвоїв звання Героя України полковнику поліції Максиму Казбану, командиру Об'єднаної штурмової бригади Національної поліції України "Лють". Казбан загинув у ДТП на Донеччині 22 липня. Зеленський призначив нового командувача Повітряних сил