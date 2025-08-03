Зеленський призначив нового командувача Повітряних сил
Київ • УНН
Генерал-лейтенант Анатолій Кривоножко очолив Повітряні сили ЗСУ за рішенням президента. Зеленський підкреслив важливість розвитку бойової авіації та ППО, а також інтеграції іноземної техніки.
Генерал-лейтенант Анатолія Кривоножко у День Повітряних сил ЗСУ був призначений президентом Володимиром Зеленським на посаду командувача Повітряних сил Збройних Сил України.
Передає УНН із посиланням на сторінку президента України у соцмережі.
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Сьогодні призначив генерал-лейтенанта Анатолія Кривоножка командувачем Повітряних сил Збройних Сил України.
Найголовніше, щоб українська бойова авіація та сили ППО розвивались надалі, - повідомив Зеленський.
Він зазначив про важливість комплексної та ефективної взаємодії Збройних Сил України, Генерального штабу, Міністерства оборони України, команд партнерів та фахових й небайдужих експертів.
Також Зеленський наголосив, що Повітряні сили реалізують стратегію розвитку української авіації на 20 років.
Шлях, який українська авіація пройшла за роки повномасштабної війни, – дійсно безпрецедентний
Серед іншого, Зеленський перелічив, що цьогоріч в Україні збільшено український парк F-16; застосовуються "міражі"; визначено пріоритети в інтеграції іноземної техніки в Силах оборони України.
Головна мета трансформації української авіації – забезпечити для нашої держави сильну та сучасну авіаційну складову Сил оборони, яка буде фактичною частиною сил НАТО та однією з найміцніших у Європі.
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