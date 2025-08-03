Зеленський призначив нового командувача Повітряних сил

Генерал-лейтенант Анатолія Кривоножко у День Повітряних сил ЗСУ був призначений президентом Володимиром Зеленським на посаду командувача Повітряних сил Збройних Сил України.

Передає УНН із посиланням на сторінку президента України у соцмережі.

Найголовніше, щоб українська бойова авіація та сили ППО розвивались надалі, - повідомив Зеленський.

Він зазначив про важливість комплексної та ефективної взаємодії Збройних Сил України, Генерального штабу, Міністерства оборони України, команд партнерів та фахових й небайдужих експертів.

Також Зеленський наголосив, що Повітряні сили реалізують стратегію розвитку української авіації на 20 років.

Шлях, який українська авіація пройшла за роки повномасштабної війни, – дійсно безпрецедентний

Серед іншого, Зеленський перелічив, що цьогоріч в Україні збільшено український парк F-16; застосовуються "міражі"; визначено пріоритети в інтеграції іноземної техніки в Силах оборони України.

Головна мета трансформації української авіації – забезпечити для нашої держави сильну та сучасну авіаційну складову Сил оборони, яка буде фактичною частиною сил НАТО та однією з найміцніших у Європі.