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Зеленский назначил нового командующего Воздушными силами

Киев • УНН

 • 392 просмотра

Генерал-лейтенант Анатолий Кривоножко возглавил Воздушные силы ВСУ по решению президента. Зеленский подчеркнул важность развития боевой авиации и ПВО, а также интеграции иностранной техники.

Зеленский назначил нового командующего Воздушными силами

Генерал-лейтенант Анатолий Кривоножко в День Воздушных сил ВСУ был назначен президентом Владимиром Зеленским на должность командующего Воздушными силами Вооруженных Сил Украины.

Передает УНН со ссылкой на страницу президента Украины в соцсети.

Детали

Сегодня назначил генерал-лейтенанта Анатолия Кривоножко командующим Воздушными силами Вооруженных Сил Украины.

Самое главное, чтобы украинская боевая авиация и силы ПВО развивались в дальнейшем, - сообщил Зеленский.

Он отметил важность комплексного и эффективного взаимодействия Вооруженных Сил Украины, Генерального штаба, Министерства обороны Украины, команд партнеров и профессиональных и неравнодушных экспертов.

Также Зеленский подчеркнул, что Воздушные силы реализуют стратегию развития украинской авиации на 20 лет.

Путь, который украинская авиация прошла за годы полномасштабной войны, – действительно беспрецедентный

- говорится в сообщении президента Украины.

Среди прочего, Зеленский перечислил, что в этом году в Украине увеличен украинский парк F-16; применяются "миражи"; определены приоритеты в интеграции иностранной техники в Силах обороны Украины.

Главная цель трансформации украинской авиации – обеспечить для нашего государства сильную и современную авиационную составляющую Сил обороны, которая будет фактической частью сил НАТО и одной из самых крепких в Европе.

- сообщил Зеленский.

"Они уже на подходе": Сырский озвучил важные новости относительно ПВО для Украины25.07.25, 18:59 • 7630 просмотров

Игорь Тележников

политика
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