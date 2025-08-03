Зеленский назначил нового командующего Воздушными силами
Киев • УНН
Генерал-лейтенант Анатолий Кривоножко возглавил Воздушные силы ВСУ по решению президента. Зеленский подчеркнул важность развития боевой авиации и ПВО, а также интеграции иностранной техники.
Генерал-лейтенант Анатолий Кривоножко в День Воздушных сил ВСУ был назначен президентом Владимиром Зеленским на должность командующего Воздушными силами Вооруженных Сил Украины.
Передает УНН со ссылкой на страницу президента Украины в соцсети.
Детали
Сегодня назначил генерал-лейтенанта Анатолия Кривоножко командующим Воздушными силами Вооруженных Сил Украины.
Самое главное, чтобы украинская боевая авиация и силы ПВО развивались в дальнейшем, - сообщил Зеленский.
Он отметил важность комплексного и эффективного взаимодействия Вооруженных Сил Украины, Генерального штаба, Министерства обороны Украины, команд партнеров и профессиональных и неравнодушных экспертов.
Также Зеленский подчеркнул, что Воздушные силы реализуют стратегию развития украинской авиации на 20 лет.
Путь, который украинская авиация прошла за годы полномасштабной войны, – действительно беспрецедентный
Среди прочего, Зеленский перечислил, что в этом году в Украине увеличен украинский парк F-16; применяются "миражи"; определены приоритеты в интеграции иностранной техники в Силах обороны Украины.
Главная цель трансформации украинской авиации – обеспечить для нашего государства сильную и современную авиационную составляющую Сил обороны, которая будет фактической частью сил НАТО и одной из самых крепких в Европе.
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