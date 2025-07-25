"Они уже на подходе": Сырский озвучил важные новости относительно ПВО для Украины

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел рабочие переговоры с Верховным главнокомандующим Объединенных Вооруженных Сил НАТО в Европе, генералом ВВС США Алексусом Гринкевичем. Об этом он сообщил в Facebook, передает УНН.

Детали

Встреча также включала участие начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины генерал-майора Андрея Гнатова и командующего Миссией НАТО по поддержке и обучению безопасности (NSATU) генерал-лейтенанта Кертиса Баззарда. Стороны обсудили ситуацию на фронтах российско-украинской войны, а также план США и НАТО по получению Украиной систем ПВО, оплаченных Европой, для защиты Украины и спасения жизней гражданского населения.

Противник мобилизовал максимальное количество человеческих и материальных ресурсов для реализации своих агрессивных планов. Союзники полностью понимают масштаб и сложность задач, стоящих перед Вооруженными Силами Украины. В то же время украинская армия сохраняет конвенциональный потенциал для разгрома наступательных группировок противника – заявил Сырский.

Он также поблагодарил президента США Дональда Трампа и генерального секретаря НАТО Марка Рютте за быструю поставку систем ПВО.

Они уже на подходе! – заявил Главком ВСУ.

Напомним

Ранее УНН со ссылкой на The Telegraph сообщал, что первая из обещанных Дональдом Трампом батарея ЗРК "Patriot" уже прибыла в Украину вместе с ракетами к ней.

В то же время Украина работает над тем, чтобы обеспечить поступление десяти систем противовоздушной обороны "Patriot", которые будут проданы США. Германия подтвердила предоставление двух систем, Норвегия - одной. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.