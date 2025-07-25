"Они уже на подходе": Сырский озвучил важные новости относительно ПВО для Украины
Киев • УНН
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский обсудил с Алексусом Гринкевичем ситуацию на фронте и план США и НАТО по получению Украиной систем ПВО, оплаченных Европой. Сырский поблагодарил Трампа и Рютте за быструю поставку систем ПВО, которые уже на подходе.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел рабочие переговоры с Верховным главнокомандующим Объединенных Вооруженных Сил НАТО в Европе, генералом ВВС США Алексусом Гринкевичем. Об этом он сообщил в Facebook, передает УНН.
Детали
Встреча также включала участие начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины генерал-майора Андрея Гнатова и командующего Миссией НАТО по поддержке и обучению безопасности (NSATU) генерал-лейтенанта Кертиса Баззарда. Стороны обсудили ситуацию на фронтах российско-украинской войны, а также план США и НАТО по получению Украиной систем ПВО, оплаченных Европой, для защиты Украины и спасения жизней гражданского населения.
Противник мобилизовал максимальное количество человеческих и материальных ресурсов для реализации своих агрессивных планов. Союзники полностью понимают масштаб и сложность задач, стоящих перед Вооруженными Силами Украины. В то же время украинская армия сохраняет конвенциональный потенциал для разгрома наступательных группировок противника
Он также поблагодарил президента США Дональда Трампа и генерального секретаря НАТО Марка Рютте за быструю поставку систем ПВО.
Они уже на подходе!
Напомним
Ранее УНН со ссылкой на The Telegraph сообщал, что первая из обещанных Дональдом Трампом батарея ЗРК "Patriot" уже прибыла в Украину вместе с ракетами к ней.
В то же время Украина работает над тем, чтобы обеспечить поступление десяти систем противовоздушной обороны "Patriot", которые будут проданы США. Германия подтвердила предоставление двух систем, Норвегия - одной. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.