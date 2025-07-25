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"Вони вже на підході": Сирський озвучив важливі новини щодо ППО для України

Київ • УНН

 • 992 перегляди

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський обговорив з Алексусом Гринкевичем ситуацію на фронті та план США і НАТО щодо отримання Україною систем ППО, оплачених Європою. Сирський подякував Трампу та Рютте за швидке постачання систем ППО, які вже на підході.

"Вони вже на підході": Сирський озвучив важливі новини щодо ППО для України

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів робочі переговори з Верховним головнокомандувачем Об'єднаних Збройних Сил НАТО в Європі, генералом ВПС США Алексусом Гринкевичем. Про це він повідомив у Facebook, передає УНН.

Деталі

Участь у зустрічі також взяли начальник Генерального штабу Збройних Сил України генерал-майор Андрій Гнатов та командувач Місії НАТО з безпекової підтримки та підготовки (NSATU) генерал-лейтенант Кертіс Баззард. Сторони обговорили ситуацію на фронтах російсько-української війни, а також план США та НАТО щодо отримання Україною систем ППО, оплачених Європою, для захисту України та порятунку життів цивільного населення.

Противник мобілізував максимальну кількість людських та матеріальних ресурсів для реалізації своїх агресивних планів. Союзники повністю розуміють масштаб та складність завдань, що стоять перед Збройними Силами України. Водночас українська армія зберігає конвенційний потенціал для розгрому наступальних угруповань противника

– заявив Сирський.

Він також подякував президенту США Дональду Трампу та генеральному секретарю НАТО Марку Рютте за швидке постачання систем ППО.

Вони вже на підході!

 – заявив Головком ЗСУ.

Нагадаємо

Раніше УНН з посиланням на The Telegraph повідомляв, що перша з обіцяних Дональдом Трампом батарея ЗРК "Patriot" вже прибула до України разом з ракетами до неї.

Водночас Україна працює над тим, щоб забезпечити надходження десяти систем протиповітряної оборони "Patriot", які будуть продані США. Німеччина підтвердила надання двох систем, Норвегія - однієї. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

Євген Устименко

Євген Устименко

СуспільствоВійнаПолітикаНовини Світу
Дейлі телеграф
Гнатов Андрій Вікторович
Марк Рютте
НАТО
Збройні сили України
MIM-104 Patriot
Дональд Трамп
Олександр Сирський
Норвегія
Європа
Німеччина
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна
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