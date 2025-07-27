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Зеленський привітав медиків із професійним святом і відзначив їх держнагородами

Київ • УНН

 • 1120 перегляди

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з бойовими та цивільними медиками, відзначивши їх державними нагородами. Він також ознайомився з роботою медичного підрозділу та спеціалізованим транспортом для евакуації.

Зеленський привітав медиків із професійним святом і відзначив їх держнагородами

У День медичного працівника Президент України Володимир Зеленський зустрівся з бойовими та цивільними медиками в одному з медичних центрів системи МВС і відзначив їх державними нагородами. Про це повідомляє Офіс президента, пише УНН.

Деталі

Зеленський відзначив військових і цивільних медиків орденами й медалями та присвоїв почесні звання "Заслужений лікар України" і "Заслужений працівник охорони здоров'я України".

Нагороди отримали бойові медики, які в складних умовах евакуюють поранених воїнів із поля бою та надають першу медичну допомогу, а також цивільні медпрацівники, які з перших днів повномасштабного російського вторгнення допомагають постраждалим, продовжують працювати у прифронтових регіонах і організовують роботу медичних служб.

Президент також заслухав доповідь про особливості діяльності медичного підрозділу, який забезпечує надання допомоги пораненим воїнам. У закладі є повний цикл лікування та реабілітації, включно з медико-психологічною підтримкою.

Зеленський перевірив, як працюють відділення денного стаціонару, палати, операційний блок, а також кабінети ендоскопічної, рентгенологічної, флюорографічної та ультразвукової діагностики.

Крім того, представники медичного центру продемонстрували спеціалізований транспорт, який використовують для евакуації та надання допомоги в бойових умовах. Зокрема, це автомобілі екстреної медичної допомоги, бронеавтомобіль "Новатор-2С", призначений для медичної евакуації поранених із поля бою, а також мобільний хірургічний комплекс, що дає змогу здійснювати стабілізаційні втручання безпосередньо в зоні бойових дій.

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Ольга Розгон

Ольга Розгон

СуспільствоЗдоров'я
Володимир Зеленський
Україна
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