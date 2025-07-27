Зеленский поздравил медиков с профессиональным праздником и отметил их госнаградами
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с боевыми и гражданскими медиками, отметив их государственными наградами. Он также ознакомился с работой медицинского подразделения и специализированным транспортом для эвакуации.
В День медицинского работника Президент Украины Владимир Зеленский встретился с боевыми и гражданскими медиками в одном из медицинских центров системы МВД и отметил их государственными наградами. Об этом сообщает Офис президента, пишет УНН.
Детали
Зеленский отметил военных и гражданских медиков орденами и медалями и присвоил почетные звания "Заслуженный врач Украины" и "Заслуженный работник здравоохранения Украины".
Награды получили боевые медики, которые в сложных условиях эвакуируют раненых воинов с поля боя и оказывают первую медицинскую помощь, а также гражданские медработники, которые с первых дней полномасштабного российского вторжения помогают пострадавшим, продолжают работать в прифронтовых регионах и организуют работу медицинских служб.
Президент также заслушал доклад об особенностях деятельности медицинского подразделения, которое обеспечивает оказание помощи раненым воинам. В учреждении есть полный цикл лечения и реабилитации, включая медико-психологическую поддержку.
Зеленский проверил, как работают отделения дневного стационара, палаты, операционный блок, а также кабинеты эндоскопической, рентгенологической, флюорографической и ультразвуковой диагностики.
Кроме того, представители медицинского центра продемонстрировали специализированный транспорт, который используют для эвакуации и оказания помощи в боевых условиях. В частности, это автомобили экстренной медицинской помощи, бронеавтомобиль "Новатор-2С", предназначенный для медицинской эвакуации раненых с поля боя, а также мобильный хирургический комплекс, позволяющий осуществлять стабилизационные вмешательства непосредственно в зоне боевых действий.
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