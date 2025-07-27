Зеленский обсудил с президентом Еврокомиссии законопроект об антикоррупционных органах
Киев • УНН
Президент Зеленский и президент Еврокомиссии фон дер Ляйен обсудили законопроект об антикоррупционных органах, который должен быть принят на следующей неделе. Украина продолжает реформы для получения финансовой помощи и синхронизирует санкции против рф.
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, во время которого обсудил с ней законопроект, гарантирующий независимость и эффективность антикоррупционных органов Украины. Об этом глава государства сообщил в Telegram, пишет УНН.
Говорили о законопроекте, который гарантирует независимость и эффективность антикоррупционных органов Украины. Поблагодарил Еврокомиссию за предоставленную экспертизу. Имеем одинаковое видение: важно, чтобы законопроект был принят безотлагательно, уже на следующей неделе
Кроме этого, президент проинформировал, что Украина продолжает реализацию необходимых реформ для получения финансовой помощи в рамках механизма Ukraine Facility.
"Сегодня подписал законы о реформе АРМА и факторинге. Урсула отметила прогресс в выполнении соответствующих индикаторов", - рассказал глава государства.
Также во время разговора Зеленский поблагодарил фон дер Ляйен за принятие 18-го пакета санкций Евросоюза против россии, прежде всего за снижение предельной цены на российскую нефть.
"Украина продолжает синхронизацию европейских санкций. Все 18 пакетов действуют в Украине", - подчеркнул президент.
Также во время разговора Зеленский и фон дер Ляйен обсудили, какие усилия необходимо приложить, чтобы открыть первый переговорный кластер по членству Украины в ЕС.
"Будем над этим работать максимально оперативно", - добавил глава государства.
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