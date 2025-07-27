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Зеленський обговорив з президенткою Єврокомісії законопроєкт про антикорупційні органи

Київ • УНН

 • 1174 перегляди

Президент Зеленський та президентка Єврокомісії фон дер Ляєн обговорили законопроєкт про антикорупційні органи, який має бути ухвалений наступного тижня. Україна продовжує реформи для отримання фінансової допомоги та синхронізує санкції проти рф.

Зеленський обговорив з президенткою Єврокомісії законопроєкт про антикорупційні органи

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, під час якої обговорив з нею законопроєкт, який гарантує незалежність та ефективність антикорупційних органів України. Про це глава держави повідомив у Telegram, пише УНН.

Говорили про законопроєкт, який гарантує незалежність та ефективність антикорупційних органів України. Подякував Єврокомісії за надану експертизу. Маємо однакове бачення: важливо, щоб законопроєкт був ухвалений невідкладно, уже наступного тижня

- розповів Зеленський.

Окрім цього, президент поінформував, що Україна продовжує реалізацію необхідних реформ для отримання фінансової допомоги в межах механізму Ukraine Facility.

"Сьогодні підписав закони про реформу АРМА та факторинг. Урсула відзначила прогрес у виконанні відповідних індикаторів", - розповів очільник держави.

Також під час розмови Зеленський подякував фон дер Ляєн за ухвалення 18-го пакета санкцій Євросоюзу проти росії, передусім за зниження граничної ціни на російську нафту.

"Україна продовжує синхронізацію європейських санкцій. Усі 18 пакетів чинні в Україні", - наголосив президент. 

Також під час розмови Зеленський і фон дер Ляєн обговорили, яких зусиль потрібно докласти, щоб відкрити перший переговорний кластер щодо членства України в ЄС.

"Будемо над цим працювати максимально оперативно", - додав глава держави.

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Ольга Розгон

Ольга Розгон

ПолітикаНовини Світу
Європейська комісія
Європейський Союз
Володимир Зеленський
Урсула фон дер Ляєн
Україна
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