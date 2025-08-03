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Президент отметил почетными знаками отличия и наименованиями ряд подразделений Воздушных сил ВСУ

Киев • УНН

 • 230 просмотра

Владимир Зеленский отметил почетными знаками отличия и наименованиями четыре подразделения Воздушных сил ВСУ. Два подразделения получили знак отличия "За мужество и отвагу", а два — почетные наименования.

Президент отметил почетными знаками отличия и наименованиями ряд подразделений Воздушных сил ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский отметил почетным знаком отличия два подразделения Воздушных сил Вооруженных сил Украины. Кроме того, два подразделения получили почетное наименование, пишет УНН со ссылкой на официальное интернет-представительство президента Украины.

Детали

С целью достойного чествования мужества и героизма, проявленных во время защиты государственного суверенитета, независимости, территориальной целостности Украины, постановляю: Отметить почетным знаком отличия "За мужество и отвагу" 225 зенитный ракетный полк Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины

- говорится в указе. 

Также решением главы государства почетным знаком отличия "За мужество и отвагу" была отмечена 19 отдельная Южнобугская бригада радио- и радиотехнической разведки особого назначения Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.

Кроме того, Зеленский принял решение "с целью восстановления исторических традиций национального войска, учитывая образцовое выполнение возложенных задач во время защиты территориальной целостности и независимости Украины" присвоить 38 объединенному учебному центру ВС Вооруженных Сил Украины почетное наименование "Васильковский".

Также 17 отдельному батальону радиоэлектронной борьбы ВС ВСУ было присвоено почетное наименование "имени Кирилла Трильовского".

Дополнение

Владимир Зеленский встретился с боевыми и гражданскими медиками, отметив их государственными наградами. Он также ознакомился с работой медицинского подразделения и специализированным транспортом для эвакуации.

Зеленский посмертно присвоил звание Героя Украины полковнику полиции Максиму Казбану, командиру Объединенной штурмовой бригады Национальной полиции Украины "Лють". Казбан погиб в ДТП в Донецкой области 22 июля. 

Зеленский назначил нового командующего Воздушными силами03.08.25, 16:00 • 390 просмотров

Павел Зинченко

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