Воїну Третьої штурмової Віталію Карвацькому та воїну "Вовків Да Вінчі" Олегу Яровому посмертно присвоєно звання Героя України

Президент України Володимир Зеленський підписав укази про присвоєння звання Героя України посмертно молодшому сержанту Віталію Карвацькому та солдату Олегу Яровому. Про це повідомив Офіс Президента, передає УНН.

Президент України Володимир Зеленський підписав укази про присвоєння звання Герой України з відзначенням орденом "Золота Зірка" посмертно молодшому сержанту Віталію Карвацькому та солдату Олегу Яровому

Доповнення

Віталій Карвацький приєднався до лав тероборони добровільно на самому початку повномасштабної війни. У 2022–2023 роках він виконував бойові завдання на передовій, зокрема брав участь у складних штурмах на найгарячіших ділянках фронту.

У січні 2023-го Карвацький добровільно перевівся до 3-ї окремої штурмової бригади, яка саме тоді вирушила на Авдіївський напрямок. Там, на околицях коксохімічного заводу, він ліквідував вісьмох російських піхотинців. Згодом воював під Орлівкою та Семенівкою на Покровському напрямку. З квітня 2024 року продовжив службу на Харківщині як оператор ударних FPV-дронів. Його особистий бойовий рахунок — понад 600 знищених ворожих піхотинців, десятки одиниць бронетехніки, зокрема танки, БМП і БТРи, а також бліндажі та укріплення, що серйозно ослабили наступальні можливості армії РФ.

Віталій Карвацький загинув 12 червня 2025 року - ворог влучив FPV-дроном в автомобіль, на якому він прямував на позицію.

Олег Яровий служив сапером у 108-му окремому штурмовому батальйоні БПЛА "Вовки Да Вінчі" 59-ї окремої штурмової бригади імені Якова Гандзюка. У серпні 2024-го, в місті Українськ на Донеччині, залишившись сам на позиції проти ворожої штурмової роти, він тиждень тримав оборону. У вересні того ж року в Селидовому Яровий, попри поранення, відмовився від евакуації. Він захопив боєкомплект ворога та організував оборону, взявши під командування підрозділ ТрО, який опинився у напівоточенні. Його дії допомогли втримати позиції й стабілізувати обстановку.

У грудні, в Новопустинцях, Яровий самотужки стримав атаку переважаючих сил противника. Озброєний лише кулеметом, він знищив понад 20 окупантів, чим забезпечив утримання ключового оборонного рубежу. На початку 2025 року він самостійно освоїв керування дронами. Використовував їх для евакуації поранених, доставки боєприпасів і коригування артилерійського вогню, рятуючи життя побратимів.

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