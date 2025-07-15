Зеленський присвоїв нові генеральські звання трьом офіцерам ЗСУ
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання бригадного генерала Юрію Андрієнку та Антону Гарбузу. Звання генерал-майора отримав Михайло Сидоренко.
Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання бригадного генерала заступнику командира 30 корпусу морської піхоти ВМС України Юрію Андрієнку та начальнику Головного командного центру Збройних Сил України Антону Гарбузу. Звання генерал-майора присвоєно командувачу ОК "Південь" Михайлу Сидоренко. Про це йдеться у відповідних указах Президента, передає УНН.
Деталі
Відповідно до указу №487/2025, звання бригадного генерала присвоєно полковнику, начальнику штабу, заступнику командира 30 корпусу морської піхоти Військово-морських Сил Збройних Сил України Юрію Андрієнку.
Указом №486/2025, звання генерал-майора присвоєно бригадному генералу, командувачу військ оперативного командування "Південь" Сухопутних військ Збройних Сил України Михайлу Сидоренко.
Також указом №485/2025, звання бригадного генерала присвоєно полковнику, начальнику Головного командного центру Збройних Сил України Антону Гарбузу.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський посмертно присвоїв звання Герой України загиблому пілоту Максиму Устименку.