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Зеленський присвоїв нові генеральські звання трьом офіцерам ЗСУ

Київ • УНН

 • 4886 перегляди

Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання бригадного генерала Юрію Андрієнку та Антону Гарбузу. Звання генерал-майора отримав Михайло Сидоренко.

Зеленський присвоїв нові генеральські звання трьом офіцерам ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання бригадного генерала заступнику командира 30 корпусу морської піхоти ВМС України Юрію Андрієнку та начальнику Головного командного центру Збройних Сил України Антону Гарбузу. Звання генерал-майора присвоєно командувачу ОК "Південь" Михайлу Сидоренко. Про це йдеться у відповідних указах Президента, передає УНН.

Деталі

Відповідно до указу №487/2025, звання бригадного генерала присвоєно полковнику, начальнику штабу, заступнику командира 30 корпусу морської піхоти Військово-морських Сил Збройних Сил України Юрію Андрієнку.

Указом №486/2025, звання генерал-майора присвоєно бригадному генералу, командувачу військ оперативного командування "Південь" Сухопутних військ Збройних Сил України Михайлу Сидоренко.

Також указом №485/2025, звання бригадного генерала присвоєно полковнику, начальнику Головного командного центру Збройних Сил України Антону Гарбузу.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський посмертно присвоїв звання Герой України загиблому пілоту Максиму Устименку.

Павло Башинський

Павло Башинський

СуспільствоВійна
Збройні сили України
Володимир Зеленський
Україна
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