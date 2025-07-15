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Зеленский присвоил новые генеральские звания трем офицерам ВСУ

Киев • УНН

 • 3998 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звания бригадного генерала Юрию Андриенко и Антону Гарбузу. Звание генерал-майора получил Михаил Сидоренко.

Зеленский присвоил новые генеральские звания трем офицерам ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание бригадного генерала заместителю командира 30 корпуса морской пехоты ВМС Украины Юрию Андриенко и начальнику Главного командного центра Вооруженных Сил Украины Антону Гарбузу. Звание генерал-майора присвоено командующему ОК "Юг" Михаилу Сидоренко. Об этом говорится в соответствующих указах Президента, передает УНН.

Детали

Согласно указу №487/2025, звание бригадного генерала присвоено полковнику, начальнику штаба, заместителю командира 30 корпуса морской пехоты Военно-морских Сил Вооруженных Сил Украины Юрию Андриенко.

Указом №486/2025, звание генерал-майора присвоено бригадному генералу, командующему войсками оперативного командования "Юг" Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины Михаилу Сидоренко.

Также указом №485/2025, звание бригадного генерала присвоено полковнику, начальнику Главного командного центра Вооруженных Сил Украины Антону Гарбузу.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский посмертно присвоил звание Герой Украины погибшему пилоту Максиму Устименко.

Павел Башинский

Павел Башинский

ОбществоВойна
Вооруженные силы Украины
Владимир Зеленский
Украина
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