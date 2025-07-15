Зеленский присвоил новые генеральские звания трем офицерам ВСУ
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звания бригадного генерала Юрию Андриенко и Антону Гарбузу. Звание генерал-майора получил Михаил Сидоренко.
Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание бригадного генерала заместителю командира 30 корпуса морской пехоты ВМС Украины Юрию Андриенко и начальнику Главного командного центра Вооруженных Сил Украины Антону Гарбузу. Звание генерал-майора присвоено командующему ОК "Юг" Михаилу Сидоренко. Об этом говорится в соответствующих указах Президента, передает УНН.
Детали
Согласно указу №487/2025, звание бригадного генерала присвоено полковнику, начальнику штаба, заместителю командира 30 корпуса морской пехоты Военно-морских Сил Вооруженных Сил Украины Юрию Андриенко.
Указом №486/2025, звание генерал-майора присвоено бригадному генералу, командующему войсками оперативного командования "Юг" Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины Михаилу Сидоренко.
Также указом №485/2025, звание бригадного генерала присвоено полковнику, начальнику Главного командного центра Вооруженных Сил Украины Антону Гарбузу.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский посмертно присвоил звание Герой Украины погибшему пилоту Максиму Устименко.