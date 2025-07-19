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Воину Третьей штурмовой Виталию Карвацкому и воину "Волков Да Винчи" Олегу Яровому посмертно присвоено звание Героя Украины

Киев • УНН

 • 1504 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о присвоении звания Героя Украины посмертно младшему сержанту Виталию Карвацкому и солдату Олегу Яровому. Военнослужащие отмечены орденом "Золотая Звезда" за исключительное мужество и героизм.

Воину Третьей штурмовой Виталию Карвацкому и воину "Волков Да Винчи" Олегу Яровому посмертно присвоено звание Героя Украины

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о присвоении звания Героя Украины посмертно младшему сержанту Виталию Карвацкому и солдату Олегу Яровому. Об этом сообщил Офис Президента, передает УНН.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о присвоении звания Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" посмертно младшему сержанту Виталию Карвацкому и солдату Олегу Яровому 

Дополнение

Виталий Карвацкий присоединился к рядам теробороны добровольно в самом начале полномасштабной войны. В 2022–2023 годах он выполнял боевые задачи на передовой, в частности, участвовал в сложных штурмах на самых горячих участках фронта.

В январе 2023-го Карвацкий добровольно перевелся в 3-ю отдельную штурмовую бригаду, которая именно тогда отправилась на Авдеевское направление. Там, на окраинах коксохимического завода, он ликвидировал восьмерых российских пехотинцев. Впоследствии воевал под Орловкой и Семеновкой на Покровском направлении. С апреля 2024 года продолжил службу на Харьковщине как оператор ударных FPV-дронов. Его личный боевой счет — более 600 уничтоженных вражеских пехотинцев, десятки единиц бронетехники, в частности танки, БМП и БТРы, а также блиндажи и укрепления, что серьезно ослабило наступательные возможности армии РФ.

Виталий Карвацкий погиб 12 июня 2025 года - враг попал FPV-дроном в автомобиль, на котором он направлялся на позицию.

Олег Яровой служил сапером в 108-м отдельном штурмовом батальоне БПЛА "Волки Да Винчи" 59-й отдельной штурмовой бригады имени Якова Гандзюка. В августе 2024-го, в городе Украинск Донецкой области, оставшись один на позиции против вражеской штурмовой роты, он неделю держал оборону. В сентябре того же года в Селидово Яровой, несмотря на ранение, отказался от эвакуации. Он захватил боекомплект врага и организовал оборону, взяв под командование подразделение ТрО, которое оказалось в полуокружении. Его действия помогли удержать позиции и стабилизировать обстановку.

В декабре, в Новопустынцах, Яровой в одиночку сдержал атаку превосходящих сил противника. Вооруженный только пулеметом, он уничтожил более 20 оккупантов, чем обеспечил удержание ключевого оборонительного рубежа. В начале 2025 года он самостоятельно освоил управление дронами. Использовал их для эвакуации раненых, доставки боеприпасов и корректировки артиллерийского огня, спасая жизни побратимов.

Зеленский присвоил новые генеральские звания трем офицерам ВСУ15.07.25, 15:10 • 7113 просмотров

Алена Уткина

Алена Уткина

ОбществоВойна
Донецкая область
Авдеевка
Владимир Зеленский
Украина
Tesla
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