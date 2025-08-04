Зеленский наградил трех офицеров Воздушных Сил званием Героя Украины
Киев • УНН
В День Воздушных Сил трое офицеров — полковник Евгений Булацик, подполковник Артем Мироненко и майор Денис Юдин — получили звание Героя Украины. Президент Зеленский также вручил ордена «Золотая Звезда» семьям трех погибших Героев.
В День Воздушных Сил сразу трое офицеров получили высшую государственную награду - звание Героя Украины. Об этом информирует УНН со ссылкой на пресс-службу Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины (ВСУ).
Сегодня, в День Воздушных Сил, сразу трое наших побратимов получили высшую государственную награду - звание Героя Украины! Искренне поздравляем полковника Евгения Булацика, подполковника Артема Мироненко и майора Дениса Юдина с заслуженными наградами!
"Родным еще троих наших павших побратимов - Дмитрия Фишера, Павла Иванова, Вадима Мороза, которые мужественно и героически боролись за Украину, Президент Украины Владимир Зеленский вручил ордена "Золотая Звезда", - сообщила пресс-служба Воздушных Сил ВСУ.
Напомним
Владимир Зеленский отметил почетными знаками отличия и наименованиями четыре подразделения Воздушных сил ВСУ. Два подразделения получили знак отличия "За мужество и отвагу", а два — почетные наименования.
Президент Владимир Зеленский посмертно присвоил звание Героя Украины полковнику полиции Максиму Казбану, командиру Объединенной штурмовой бригады Национальной полиции Украины "Лють". Казбан погиб в ДТП в Донецкой области 22 июля.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о присвоении звания Героя Украины посмертно младшему сержанту Виталию Карвацкому и солдату Олегу Яровому. Военнослужащие отмечены орденом "Золотая Звезда" за исключительное мужество и героизм.
Зеленский наградил орденом Свободы журналистку Викторию Рощину, погибшую в российском плену02.08.25, 09:59 • 3470 просмотров