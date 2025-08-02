Зеленский наградил орденом Свободы журналистку Викторию Рощину, погибшую в российском плену

Президент Украины Владимир Зеленский наградил орденом Свободы журналистку Викторию Рощину, погибшую из-за пыток в российском плену. Об этом Зеленский написал в Telegram, передает УНН.

Детали

"В октябре 2024 года мы узнали о тяжелой и несправедливой потере: в российском плену погибла украинская журналистка Виктория Рощина. Она уже была в списках на обмен. Россия обязывалась ее освободить, но не сдержала своего слова. Виктория одна из тех, кто говорил правду о войне. Работала на фронте, на временно оккупированных территориях, рискуя жизнью. В феврале этого года ее тело с многочисленными следами пыток вернули в Украину. С тех пор продолжались все соответствующие экспертизы. Сегодня мы чествуем Викторию Рощину посмертно. Она награждена орденом Свободы. За непоколебимую веру в то, что свобода одолеет все. Честь и светлая память Виктории Рощиной", - написал Зеленский.

Указом Президента №569/2025 от 1 августа "за гражданское мужество, патриотизм, самоотверженное отстаивание суверенитета и независимости Украинского государства, конституционных прав и свобод человека" Виктория Рощина награждена орденом Свободы посмертно.

Напомним

Украинская журналистка Виктория Рощина исчезла в августе 2023 года на оккупированной россиянами территории. В октябре 2024 года Омбудсмен Дмитрий Лубинец получил официальное подтверждение от РФ о гибели Рощиной в плену.

Позже стало известно, что на теле Виктории Рощиной обнаружены следы пыток. Еще позже тело вернули, но оно было без некоторых внутренних органов. Вероятно, это было сделано для того, чтобы скрыть причину смерти.

Депутаты Верховной Рады Украины поддержали обращение о посмертном присвоении журналистке Виктории Рощиной звания Героя Украины.