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На тілі журналістки Рощиної виявлені численні ознаки катування, причину смерті поки не вдалося встановити

Київ • УНН

 • 1628 перегляди

На тілі Вікторії Рощиної виявлено сліди катувань, але причину смерті не встановлено. Проводяться додаткові експертизи із залученням французьких фахівців.

На тілі журналістки Рощиної виявлені численні ознаки катування, причину смерті поки не вдалося встановити

На тілі журналістки Вікторії Рощиної виявлені численні ознаки катування та жорстокого поводження, проте причину смерті поки не вдалося встановити через стан тіла. Про це заявив керівник Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Офісу генерального прокурора Юрій Бєлоусов під час брифінгу, передає УНН.

Деталі

Як розповів Бєлоусов, 17 жовтня 2023 року за звернення головного редактора Української правди та правозахисниці Людмили Янкіної, Офісом генерального прокурора було розпочато розслідування за фактом незаконного позбавлення волі Вікторії Рощиної.

Ми кваліфікували це, як воєнний злочин, і кваліфікували за статтею 438 ч. 1 Кримінального кодексу України. Ми розпочали відповідно проведення слідчих дій. В жовтні 2024 року була отримана інформація про те, що пані пані Вікторія загинула під час перебування в полоні. Відповідно було зареєстровано ще одне кримінальне провадження, які були об’єднані між собою. 25 лютого поточного року в місто Вінниця за результатами обміну було доставлено кілька десятків тіл. Чому саме Вінниця, тому що під час обміну, як ви знаєте, відбувається обмін загиблими, і ці тіла розвозяться в різні регіони України у зв’язку з ти, що потрібно проводити велику кількість експертиз. 28 вже лютого цього року під огляду цих тіл, на одному із цих тіл була знайдена бірка, на якій було написано прізвище Рощина 

- сказав Бєлоусов.

Він зазначив, що була призначена молекулярна експертиза для ідентифікації її тіла, для підтвердження, що це саме вона.

Експерти відібрали зразки ДНК у обох батьків Вікторії. За результатами проведення цієї експертизи, експерт дійшов висновку, що з вірогідністю понад 99% тіло належить пані Вікторії. Батьки загиблої журналістки звернулися з клопотанням про проведення додаткової експертизи для ідентифікації тіла. Наразі вирішується питання щодо проведення додаткової ідентифікації тіла із залученням французьких колег 

- додав Бєлоусов.

Крім того, за його словами, одночасно, в лютому 2025 року призначена судово-медична експертиза для встановлення причини смерті, наявних тілесних ушкоджень та характеру їх спричинення.

За її результатами на тілі загиблої були виявлені численні ознаки катування та жорстокого поводження, зокрема садна і крововиливи на різних частинах тіла, зламане ребро та можливі сліди від застосування електроструму. Проте через стан тіла первинно не вдалося встановити причини смерті. Тому були відібрані необхідні зразки і наразі вирішується питання щодо проведення додаткової судово-медичної експертизи за участі французьких експертів для встановлення причин смерті та характеру виявлених тілесних ушкоджень 

- наголосив Бєлоусов.

Нагадаємо

Сьогодні, 24 квітня, голова парламентського комітету з питань свободи слова, народний депутат Ярослав Юрчишин повідомив, що до України в межах обміну наприкінці лютого повернули тіло української журналістки Вікторії Рощиної, яка померла у російському полоні.

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