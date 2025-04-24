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Тіло журналістки Рощиної повернули до України наприкінці лютого - голова профільного комітету ВР

Київ • УНН

 • 910 перегляди

Тіло Вікторії Рощиної повернули в рамках обміну наприкінці лютого. Родині довелось наполягти на ДНК-експертизах, щоб переконатися, що це тіло загиблої журналістки.

Тіло журналістки Рощиної повернули до України наприкінці лютого - голова профільного комітету ВР

До України в межах обміну наприкінці лютого повернули тіло української журналістки Вікторії Рощиної, яка померла у російському полоні. Про це повідомив голова парламентського комітету з питань свободи слова, народний депутат Ярослав Юрчишин у четвер у Telegram, пише УНН.

Деталі

"Тіло Вікторії Рощиної - в Україні. Тіло журналістки повернули в рамках обміну наприкінці лютого. Певний час потрібно було зберігати тишу, бо росіяни часто застосовують тактику підміну тіл і не було певності, що це саме Вікторія", - написав нардеп.

Він також додав, що родина Рощиної наполягла провести кілька ДНК-експертиз, аби точно переконатися, що це тіло загиблої журналістки.

"Тож, тепер, посилаючись на позицію МВС, можемо стверджувати: тіло журналістки - вдома. росіяни вбили 27-літню медійницю, яку довший час незаконно утримували і катували", - підсумував нардеп.

Нагадаємо

У жовтні 2024 нардеп Ярослав Юрчишин заявляв, що найближчим часом рідним передадуть тіло журналістки Вікторії Рощиної, яка померла в російському полоні.

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