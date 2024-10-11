Тіло загиблої у полоні рф журналістки Вікторії Рощиної передадуть рідним наближчим часом

Найближчим часом рідним передадуть тіло української журналістки Вікторії Рощиної, яка померла в російському полоні. Українська влада працює над розслідуванням її смерті. Про це повідомив голова парламентського комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин у коментарі "Суспільному", передає УНН.

Є ця інформація, вона є в родичів, але буде некоректно, коли я її буду проголошувати, а не родичі, це буде найближчим часом - розповів Юрчишин.

Він наголосив, що українська сторона працюватиме над виявленням імен всіх всіх дотичних до смерті Рощиної. За його словами, йдеться не лише про путіна і верхівку, а про тих, хто утримували Вікторію, хто забезпечував її етапування.

Юрчишин також додав, що є інформація про те, що журналісту готували до обміну.

За його словами, на смерть Вікторії Рощиної буде реакція не лише Верховної ради, а всієї влади України. "Омбудсман Дмитро Лубінець вже працює над тим, щоб зафіксувати це як воєнний злочин. Військова прокуратура — зараз ведеться робота про відкриття кримінального провадження про умисне вбивство. Для цього збираються додаткові факти. Ми як комітет звертаємося до міжнародної спільноти, вже маємо позицію Репортерів без кордонів, які вимагають розслідування даного злочину, засуджуючи дії росії", - розповів депутат.

За даними Юрчишина, рф вже вбила 12 цивільних журналістів, ще велику кількість утримує в заручниках. Наразі іде робота через Національну спілку журналістів із Європейською та Світовою федераціями журналістів. Також плануються заходи, щоб публічно привернути увагу до інших утримуваних цивільних заручників та журналістів.

"Заходи привернення уваги і вимоги звільнення цивільних українських заручників, зокрема журналістів-заручників, будемо проводити по всьому світу. На рівні парламентської асамблеї ОБСЄ, Ради Європи ми неодноразово наголошували на цій проблематиці і далі будемо робити все, щоби світ звернув увагу, допоміг нам звільнити українських журналістів.Так само плануємо комунікувати з Червоним Хрестом ОБСЄ", - вказав Юрчишин.

Доповнення

Вікторія Рощина зникла у серпні 2023 року під час поїздки на окуповані росією території. У квітні 2024 року росія вперше підтвердила, що незаконно утримує її.



Кримінальне провадження щодо зникнення журналістки Вікторії Рощиної в серпні 2023 року на окупованих територіях докваліфіковано як воєнний злочин, поєднаний з умисним вбивством, у звʼязку з інформацією про смерть медійниці