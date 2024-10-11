У розслідування щодо журналістки Вікторії Рощиної додали статті після даних про її смерть у рф - прокуратура
Київ • УНН
Кримінальне провадження щодо зникнення журналістки Вікторії Рощиної докваліфіковано як воєнний злочин з умисним вбивством. Рощина зникла в серпні 2023 року на окупованих територіях.
Кримінальне провадження щодо зникнення журналістки Вікторії Рощиної в серпні 2023 року на окупованих територіях докваліфіковано як воєнний злочин, поєднаний з умисним вбивством, у звʼязку з інформацією про смерть медійниці, повідомили у п'ятницю в Офісі Генпрокурора, пише УНН.
У звʼязку з інформацією про смерть української журналістки Вікторії Рощиної в рф, кримінальне провадження, відкрите за фактом її зникнення, докваліфіковано - воєнний злочин, поєднаний з умисним вбивством
10 жовтня у медіа була оприлюднена інформація про смерть української журналістки Вікторії Рощиної, яка незаконно утримувалася російською федерацією.
"У звʼязку із цим, кримінальне провадження, розпочате за фактом її зникнення за ч. 1. ст. 438 КК України, докваліфіковано частиною 2 ст. 438 КК України – порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством. Досудове розслідування за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюватиме Головне слідче управління Служби безпеки України", - вказали у прокуратурі.
Доповнення
Вікторія Рощина зникла у серпні 2023 року під час поїздки на окуповані росією території. У квітні 2024 року росія вперше підтвердила, що незаконно утримує її.