В расследование о журналистке Виктории Рощиной добавили статьи после данных о ее смерти в рф - прокуратура
Киев • УНН
Уголовное производство по исчезновению журналистки Виктории Рощиной доквалифицировано как военное преступление с умышленным убийством. Рощина исчезла в августе 2023 года на оккупированных территориях.
Уголовное производство об исчезновении журналистки Виктории Рощиной в августе 2023 года на оккупированных территориях доквалифицировано как военное преступление, соединенное с умышленным убийством, в связи с информацией о смерти медийщицы, сообщили в пятницу в Офисе Генпрокурора, пишет УНН.
В связи с информацией о смерти украинской журналистки Виктории Рощиной в рф, уголовное производство, открытое по факту ее исчезновения, доквалифицировано - военное преступление, соединенное с умышленным убийством
10 октября в медиа была обнародована информация о смерти украинской журналистки Виктории Рощиной, которая незаконно удерживалась российской федерацией.
"В связи с этим, уголовное производство, начатое по факту ее исчезновения по ч. 1. ст. 438 УК Украины, доквалифицировано частью 2 ст. 438 УК Украины - нарушение законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством. Досудебное расследование под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора будет осуществлять Главное следственное управление Службы безопасности Украины", - указали в прокуратуре.
Дополнение
Виктория Рощина исчезла в августе 2023 года во время поездки на оккупированные Россией территории. В апреле 2024 года россия впервые подтвердила, что незаконно удерживает ее.