Тело погибшей в плену рф журналистки Виктории Рощиной передадут родным в ближайшее время: что известно

В ближайшее время родным передадут тело украинской журналистки Виктории Рощиной, которая умерла в российском плену. Украинская власть работает над расследованием ее смерти. Об этом сообщил председатель парламентского комитета по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин в комментарии «Суспільному», передает УНН.

Есть эта информация, она есть у родственников, но будет некорректно, когда я ее буду провозглашать, а не родственники, это будет в ближайшее время - рассказал Юрчишин.

Он отметил, что украинская сторона будет работать над выявлением имен всех всех всех причастных к смерти Рощиной. По его словам, речь идет не только о Путине и верхушке, а о тех, кто удерживали Викторию, кто обеспечивал ее этапирование.

Юрчишин также добавил, что есть информация о том, что журналиста готовили к обмену.

По его словам, на смерть Виктории Рощиной будет реакция не только Верховной рады, а всей власти Украины. «Омбудсман Дмитрий Лубинец уже работает над тем, чтобы зафиксировать это как военное преступление. Военная прокуратура - сейчас ведется работа об открытии уголовного производства об умышленном убийстве. Для этого собираются дополнительные факты. Мы как комитет обращаемся к международному сообществу, уже есть позиция Репортеров без границ, которые требуют расследования данного преступления, осуждая действия России», - рассказал депутат.

По данным Юрчишина, рф уже убила 12 гражданских журналистов, еще большое количество удерживает в заложниках. Сейчас идет работа через Национальный союз журналистов с Европейской и Всемирной федерациями журналистов. Также планируются мероприятия, чтобы публично привлечь внимание к другим удерживаемым гражданским заложникам и журналистам.

«Мероприятия привлечения внимания и требования освобождения гражданских украинских заложников, в частности журналистов-заложников, будем проводить по всему миру. На уровне парламентской ассамблеи ОБСЕ, Совета Европы мы неоднократно отмечали эту проблематику и дальше будем делать все, чтобы мир обратил внимание, помог нам освободить украинских журналистов. так же планируем коммуницировать с Красным Крестом ОБСЕ», - указал Юрчишин.

Дополнение

Виктория Рощина исчезла в августе 2023 года во время поездки на оккупированные Россией территории. В апреле 2024 года россия впервые подтвердила, что незаконно удерживает ее.



Уголовное производство по исчезновению журналистки Виктории Рощиной в августе 2023 года на оккупированных территориях доквалифицировано как военное преступление, соединенное с умышленным убийством, в связи с информацией о смерти журналистки