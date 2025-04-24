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Тело журналистки Рощиной вернули в Украину в конце февраля - глава профильного комитета ВР

Киев • УНН

 • 194 просмотра

Тело Виктории Рощиной вернули в рамках обмена в конце февраля. Семье пришлось настоять на ДНК-экспертизах, чтобы убедиться, что это тело погибшей журналистки.

Тело журналистки Рощиной вернули в Украину в конце февраля - глава профильного комитета ВР

В Украину в рамках обмена в конце февраля вернули тело украинской журналистки Виктории Рощиной, которая умерла в российском плену. Об этом сообщил председатель парламентского комитета по вопросам свободы слова, народный депутат Ярослав Юрчишин в четверг в Telegram, пишет УНН.

Детали

"Тело Виктории Рощиной - в Украине. Тело журналистки вернули в рамках обмена в конце февраля. Некоторое время нужно было сохранять тишину, потому что россияне часто применяют тактику подмены тел и не было уверенности, что это именно Виктория", - написал нардеп.

Он также добавил, что семья Рощиной настояла провести несколько ДНК-экспертиз, чтобы точно убедиться, что это тело погибшей журналистки.

"Поэтому, теперь, ссылаясь на позицию МВД, можем утверждать: тело журналистки - дома. россияне убили 27-летнюю медийщицу, которую долгое время незаконно удерживали и пытали", - подытожил нардеп.

Напомним

В октябре 2024 нардеп Ярослав Юрчишин заявлял, что в ближайшее время родным передадут тело журналистки Виктории Рощиной, которая умерла в российском плену.

Алина Волянская

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