На теле журналистки Рощиной обнаружены многочисленные признаки пыток, причину смерти пока не удалось установить
Киев • УНН
На теле Виктории Рощиной обнаружены следы пыток, но причина смерти не установлена. Проводятся дополнительные экспертизы с привлечением французских специалистов.
На теле журналистки Виктории Рощиной обнаружены многочисленные признаки пыток и жестокого обращения, однако причину смерти пока не удалось установить из-за состояния тела. Об этом заявил руководитель Департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Офиса генерального прокурора Юрий Белоусов во время брифинга, передает УНН.
Детали
Как рассказал Белоусов, 17 октября 2023 года по обращению главного редактора Украинской правды и правозащитницы Людмилы Янкиной, Офисом генерального прокурора было начато расследование по факту незаконного лишения свободы Виктории Рощиной.
Мы квалифицировали это, как военное преступление, и квалифицировали по статье 438 ч. 1 Уголовного кодекса Украины. Мы начали соответственно проведение следственных действий. В октябре 2024 года была получена информация о том, что госпожа Виктория погибла во время пребывания в плену. Соответственно было зарегистрировано еще одно уголовное производство, которые были объединены между собой. 25 февраля текущего года в город Винница по результатам обмена было доставлено несколько десятков тел. Почему именно Винница, потому что во время обмена, как вы знаете, происходит обмен погибшими, и эти тела развозятся в разные регионы Украины в связи с тем, что нужно проводить большое количество экспертиз. 28 уже февраля этого года под осмотра этих тел, на одном из этих тел была найдена бирка, на которой была написана фамилия Рощина
Он отметил, что была назначена молекулярная экспертиза для идентификации ее тела, для подтверждения, что это именно она.
Эксперты отобрали образцы ДНК у обоих родителей Виктории. По результатам проведения этой экспертизы, эксперт пришел к выводу, что с вероятностью более 99% тело принадлежит госпоже Виктории. Родители погибшей журналистки обратились с ходатайством о проведении дополнительной экспертизы для идентификации тела. Сейчас решается вопрос о проведении дополнительной идентификации тела с привлечением французских коллег
Кроме того, по его словам, одновременно, в феврале 2025 года назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти, имеющихся телесных повреждений и характера их причинения.
По ее результатам на теле погибшей были обнаружены многочисленные признаки пыток и жестокого обращения, в частности ссадины и кровоизлияния на различных частях тела, сломанное ребро и возможные следы от применения электротока. Однако из-за состояния тела первично не удалось установить причины смерти. Поэтому были отобраны необходимые образцы и сейчас решается вопрос о проведении дополнительной судебно-медицинской экспертизы с участием французских экспертов для установления причин смерти и характера выявленных телесных повреждений
Напомним
Сегодня, 24 апреля, председатель парламентского комитета по вопросам свободы слова, народный депутат Ярослав Юрчишин сообщил, что в Украину в рамках обмена в конце февраля вернули тело украинской журналистки Виктории Рощиной, которая умерла в российском плену.