На теле журналистки Рощиной обнаружены многочисленные признаки пыток, причину смерти пока не удалось установить

На теле журналистки Виктории Рощиной обнаружены многочисленные признаки пыток и жестокого обращения, однако причину смерти пока не удалось установить из-за состояния тела. Об этом заявил руководитель Департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Офиса генерального прокурора Юрий Белоусов во время брифинга, передает УНН.

Детали

Как рассказал Белоусов, 17 октября 2023 года по обращению главного редактора Украинской правды и правозащитницы Людмилы Янкиной, Офисом генерального прокурора было начато расследование по факту незаконного лишения свободы Виктории Рощиной.

Мы квалифицировали это, как военное преступление, и квалифицировали по статье 438 ч. 1 Уголовного кодекса Украины. Мы начали соответственно проведение следственных действий. В октябре 2024 года была получена информация о том, что госпожа Виктория погибла во время пребывания в плену. Соответственно было зарегистрировано еще одно уголовное производство, которые были объединены между собой. 25 февраля текущего года в город Винница по результатам обмена было доставлено несколько десятков тел. Почему именно Винница, потому что во время обмена, как вы знаете, происходит обмен погибшими, и эти тела развозятся в разные регионы Украины в связи с тем, что нужно проводить большое количество экспертиз. 28 уже февраля этого года под осмотра этих тел, на одном из этих тел была найдена бирка, на которой была написана фамилия Рощина - сказал Белоусов.

Он отметил, что была назначена молекулярная экспертиза для идентификации ее тела, для подтверждения, что это именно она.

Эксперты отобрали образцы ДНК у обоих родителей Виктории. По результатам проведения этой экспертизы, эксперт пришел к выводу, что с вероятностью более 99% тело принадлежит госпоже Виктории. Родители погибшей журналистки обратились с ходатайством о проведении дополнительной экспертизы для идентификации тела. Сейчас решается вопрос о проведении дополнительной идентификации тела с привлечением французских коллег - добавил Белоусов.

Кроме того, по его словам, одновременно, в феврале 2025 года назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти, имеющихся телесных повреждений и характера их причинения.

По ее результатам на теле погибшей были обнаружены многочисленные признаки пыток и жестокого обращения, в частности ссадины и кровоизлияния на различных частях тела, сломанное ребро и возможные следы от применения электротока. Однако из-за состояния тела первично не удалось установить причины смерти. Поэтому были отобраны необходимые образцы и сейчас решается вопрос о проведении дополнительной судебно-медицинской экспертизы с участием французских экспертов для установления причин смерти и характера выявленных телесных повреждений - подчеркнул Белоусов.

Напомним

Сегодня, 24 апреля, председатель парламентского комитета по вопросам свободы слова, народный депутат Ярослав Юрчишин сообщил, что в Украину в рамках обмена в конце февраля вернули тело украинской журналистки Виктории Рощиной, которая умерла в российском плену.