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Зеленський нагородив орденом Свободи журналістку Вікторію Рощину, яка загинула у російському полоні

Київ • УНН

 • 68 перегляди

Президент України відзначив журналістку Вікторію Рощину орденом Свободи. Вона загинула в російському полоні через тортури.

Зеленський нагородив орденом Свободи журналістку Вікторію Рощину, яка загинула у російському полоні

Президент України Володимир Зеленський нагородив орденом Свободи журналістку Вікторію Рощину, яка загинула через тортури в російському полоні. Про це Зеленський написав у Telegram, передає УНН.

Деталі

"У жовтні 2024 року ми дізналися про важку й несправедливу втрату: в російському полоні загинула українська журналістка Вікторія Рощина. Вона вже була в списках на обмін. росія зобов’язувалася її звільнити, але не дотримала свого слова. Вікторія одна з тих, хто говорив правду про війну. Працювала на фронті, на тимчасово окупованих територіях, ризикуючи життям. У лютому цього року її тіло з численними слідами катувань повернули в Україну. Відтоді тривали всі відповідні експертизи. Сьогодні ми вшановуємо Вікторію Рощину посмертно. Вона нагороджена орденом Свободи. За непохитну віру в те, що свобода здолає все. Шана і світла памʼять Вікторії Рощиній", - написав Зеленський.

Указом Президента №569/2025 від 1 серпня "за громадянську мужність, патріотизм, самовіддане відстоювання суверенітету та незалежності Української держави, конституційних прав і свобод людини" Вікторію Рощину нагороджено орденом Свободи посмертно.

Нагадаємо

Українська журналістка Вікторія Рощина зникла в серпні 2023 року на окупованій росіянами території. У жовтні 2024 року Омбудсмен Дмитро Лубінець отримав офіційне підтвердження від рф про загибель Рощиної в полоні.

Пізніше стало відомо, що на тілі Вікторії Рощиної виявлено сліди катувань. Ще пізніше тіло повернули, але воно було без деяких внутрішніх органів. Ймовірно, це було зроблено для того, щоб приховати причину смерті.

Депутати Верховної Ради України підтримали звернення про посмертне присвоєння журналістці Вікторії Рощиній звання Героя України.

Павло Башинський

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