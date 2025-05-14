Рада підтримала присвоєння звання Героя України загиблій журналістці Рощиній

Депутати Верховної Ради України підтримали звернення про посмертне присвоєння журналістці Вікторії Рощиній звання Героя України. Про це повідомляє УНН з посиланням на стенограму засідання парламенту за 14 травня.

Деталі

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук поставив на голосування пропозицію про попередню підтримку депутатського запиту до Президента України групи народних депутатів щодо присвоєння звання Герой України журналістці Вікторії Рощиній (посмертно).

Пропозицію підтримали 247 народних депутатів. Перелік депутатів по фракціях виглядає так:

Фракція партії "Слуга Народу"

За – 178;

Проти – 0;

Утрималися – 0;

Не голосували - 27;

Відсутні – 27.

Фракція партії "Європейська Солідарність"

За – 14;

Проти – 0;

Утрималися – 0;

Не голосували – 0;

Відсутні – 13.

Фракція партії "Батьківщина"

За – 11;

Проти – 0;

Утрималися – 0;

Не голосували – 3;

Відсутні – 10.

Позафракційні

За – 8;

Проти – 0;

Утрималися – 0;

Не голосували – 2;

Відсутні – 13.

Депутатська група "Платформа за життя та мир"

За – 3;

Проти – 0;

Утрималися – 0;

Не голосували – 13;

Відсутні – 5.

Фракція партії "Голос"

За – 9;

Проти – 0;

Утрималися – 0;

Не голосували – 2;

Відсутні – 9.

Депутатська група "Довіра"

За – 13;

Проти – 0;

Утрималися – 0;

Не голосували – 2;

Відсутні – 4.

Депутатська група "Партія "За майбутнє"

За – 5;

Проти – 0;

Утрималися – 0;

Не голосували – 4;

Відсутні – 8.

Депутатська група "Відновлення України"

За – 5;

Проти – 0;

Утрималися – 0;

Не голосували – 4;

Відсутні – 8.

Нагадаємо

Українська журналістка Вікторія Рощина зникла в серпні 2023 року на окупованій росіянами території. У жовтні 2024 року Омбудсмен Дмитро Лубінець отримав офіційне підтвердження від рф про загибель Рощиної в полоні.

Пізніше стало відомо, що на тілі Вікторії Рощиної виявлено сліди катувань. Ще пізніше тіло повернули, але воно було без деяких внутрішніх органів. Ймовірно, це було зроблено для того, щоб приховати причину смерті.