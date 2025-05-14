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Рада поддержала присвоение звания Героя Украины погибшей журналистке Рощиной

Киев • УНН

 • 484 просмотра

Верховная Рада поддержала обращение о присвоении журналистке Виктории Рощиной звания Героя Украины (посмертно). Решение поддержали 247 депутатов.

Рада поддержала присвоение звания Героя Украины погибшей журналистке Рощиной

Депутаты Верховной Рады Украины поддержали обращение о посмертном присвоении журналистке Виктории Рощиной звания Героя Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на стенограмму заседания парламента за 14 мая.

Детали

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук поставил на голосование предложение о предварительной поддержке депутатского запроса к Президенту Украины группы народных депутатов о присвоении звания Герой Украины журналистке Виктории Рощиной (посмертно).

Предложение поддержали 247 народных депутатов. Перечень депутатов по фракциям выглядит так:

Фракция партии "Слуга Народа"

  • За – 178;
    • Против – 0;
      • Воздержались – 0;
        • Не голосовали - 27;
          • Отсутствуют – 27.

            Фракция партии "Европейская Солидарность"

            • За – 14;
              • Против – 0;
                • Воздержались – 0;
                  • Не голосовали – 0;
                    • Отсутствуют – 13.

                      Фракция партии "Батькивщина"

                      • За – 11;
                        • Против – 0;
                          • Воздержались – 0;
                            • Не голосовали – 3;
                              • Отсутствуют – 10.

                                Внефракционные

                                • За – 8;
                                  • Против – 0;
                                    • Воздержались – 0;
                                      • Не голосовали – 2;
                                        • Отсутствуют – 13.

                                           Депутатская группа "Платформа за жизнь и мир"

                                          • За – 3;
                                            • Против – 0;
                                              • Воздержались – 0;
                                                • Не голосовали – 13;
                                                  • Отсутствуют – 5.

                                                    Фракция партии "Голос"

                                                    • За – 9;
                                                      • Против – 0;
                                                        • Воздержались – 0;
                                                          • Не голосовали – 2;
                                                            • Отсутствуют – 9.

                                                              Депутатская группа "Доверие"

                                                              • За – 13;
                                                                • Против – 0;
                                                                  • Воздержались – 0;
                                                                    • Не голосовали – 2;
                                                                      • Отсутствуют – 4.

                                                                        Депутатская группа "Партия "За будущее"

                                                                        • За – 5;
                                                                          • Против – 0;
                                                                            • Воздержались – 0;
                                                                              • Не голосовали – 4;
                                                                                • Отсутствуют – 8.

                                                                                  Депутатская группа "Восстановление Украины"

                                                                                  • За – 5;
                                                                                    • Против – 0;
                                                                                      • Воздержались – 0;
                                                                                        • Не голосовали – 4;
                                                                                          • Отсутствуют – 8.

                                                                                             Напомним

                                                                                             Украинская журналистка Виктория Рощина исчезла в августе 2023 года на оккупированной россиянами территории. В октябре 2024 года Омбудсмен Дмитрий Лубинец получил официальное подтверждение от рф о гибели Рощиной в плену.

                                                                                            Позже стало известно, что на теле Виктории Рощиной обнаружены многочисленные признаки пыток. Еще позже тело вернули, но оно было без некоторых внутренних органов. Вероятно, это было сделано для того, чтобы скрыть причину смерти.

                                                                                            Евгений Устименко

                                                                                            Евгений Устименко

                                                                                            ОбществоВойнаполитика
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