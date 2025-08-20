Еленский: упц мп скрывает от верующих предписание Государственной службы по этнополитике и дезинформирует о его содержании
Руководство упц мп скрывает от верующих предписание Госслужбы по этнополитике, которое требует разорвать связи с РПЦ и осудить агрессию рф. Невыполнение требований до 24 августа может привести к ликвидации Киевской митрополии упц мп через суд.
Глава Государственной службы по этнополитике и свободе совести Виктор Еленский заявил, что руководство упц мп не раскрывает своим верующим содержание предписания государства и вместо этого распространяет ложные утверждения. Документ требует выхода церкви из состава РПЦ и осуждения действий России против Украины. Сказал он в эфире телемарафона, передает УНН.
Вокруг этого предписания ходит очень много слухов и очень много неправды, а от верных УПЦ скрывают содержание этого предписания
Он пояснил, что документ обязывает упц мп разорвать все связи с русской православной церковью, включая подчиненные приходы, монастыри, епархии и духовные учебные заведения. Также церковь должна официально заявить, что устав РПЦ 2017 года не имеет для нее никакой силы, а также публично отказаться от аннексии своих епархий россией и осудить действия оккупационных войск.
По словам Еленского, предписание не предусматривает отречения от православной веры, изменения языка богослужений, перехода на другой календарь или присоединения к другой конфессии.
В то же время глава ГЭСС предостерег: если требования документа не будут выполнены до 24 августа, Киевскую митрополию упц мп могут признать структурно связанной с запрещенной в Украине РПЦ и инициировать через суд ее ликвидацию.
