Еленский: упц мп скрывает от верующих предписание Государственной службы по этнополитике и дезинформирует о его содержании

$41.360.10
48.320.15
ukenru
Эксклюзив
11:22 • 18826 просмотра
Фармлоббизм под прикрытием евроинтеграции: рынок БАДов в опасности
Эксклюзив
09:46 • 19289 просмотра
Реорганизация Министерства национального единства: в Минсоцполитики объяснили, повлияет ли это на политику в отношении ВПЛ
Эксклюзив
09:29 • 34214 просмотра
Украина после войны, есть ли шанс на восстановление?!
20 августа, 08:14 • 126163 просмотра
Встреча Зеленского и Путина: какие города готовы предоставить площадку для переговоровPhoto
Эксклюзив
20 августа, 06:54 • 48898 просмотра
Нардепа Нимченко обокрали на парковке возле супермаркета
20 августа, 06:49 • 47043 просмотра
Спецпосланник Трампа Уиткофф: гарантии безопасности будут отправной точкой для украинцев в любом мирном соглашении
19 августа, 21:51 • 45767 просмотра
Около 10 стран Европы согласились отправить свои войска в Украину
Эксклюзив
19 августа, 12:13 • 177989 просмотра
путину бросили вызов, ситуация зависит теперь от него: политолог о встрече Зеленского и Трампа
Эксклюзив
19 августа, 12:09 • 148359 просмотра
Defence City: Верховная Рада готовится к решающему голосованию
Эксклюзив
19 августа, 11:23 • 129688 просмотра
Фармацевтический лоббизм под прикрытием: как новый законопроект о лекарствах может ударить по пациентам
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Наши за границей
Новости Мира
Киев
Киевская область
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Спецпредставитель Трампа Уиткофф утверждает, что россияне "почти сразу" пошли на уступки на саммите на Аляске20 августа, 07:31 • 12520 просмотра
Белый дом рассматривает Будапешт для мирных переговоров Зеленского с путиным - Politico20 августа, 07:40 • 14241 просмотра
Евровидение-2026 состоится в Вене: "Винер Штадтхалле" снова станет ареной мирового шоу20 августа, 08:11 • 36801 просмотра
Сегодня ВР будет голосовать за Defence City: нардеп Вениславский призвал включить авиацию в инициативу
Эксклюзив
20 августа, 08:52 • 25666 просмотра
Звезда "Purple Rain" судится с наследниками Prince из-за имени "Аполлония"09:18 • 25515 просмотра
публикации
Народные депутаты еще в 2020 году предупреждали о правовой коллизии, которая теперь лишила акционеров банков доступа к правосудию12:11 • 12215 просмотра
Еленский: упц мп скрывает от верующих предписание Государственной службы по этнополитике и дезинформирует о его содержании

Киев • УНН

 • 862 просмотра

Руководство упц мп скрывает от верующих предписание Госслужбы по этнополитике, которое требует разорвать связи с РПЦ и осудить агрессию рф. Невыполнение требований до 24 августа может привести к ликвидации Киевской митрополии упц мп через суд.

Еленский: упц мп скрывает от верующих предписание Государственной службы по этнополитике и дезинформирует о его содержании

Глава Государственной службы по этнополитике и свободе совести Виктор Еленский заявил, что руководство упц мп не раскрывает своим верующим содержание предписания государства и вместо этого распространяет ложные утверждения. Документ требует выхода церкви из состава РПЦ и осуждения действий России против Украины. Сказал он в эфире телемарафона, передает УНН.

Вокруг этого предписания ходит очень много слухов и очень много неправды, а от верных УПЦ скрывают содержание этого предписания

- отметил Еленский.

Он пояснил, что документ обязывает упц мп разорвать все связи с русской православной церковью, включая подчиненные приходы, монастыри, епархии и духовные учебные заведения. Также церковь должна официально заявить, что устав РПЦ 2017 года не имеет для нее никакой силы, а также публично отказаться от аннексии своих епархий россией и осудить действия оккупационных войск.

По словам Еленского, предписание не предусматривает отречения от православной веры, изменения языка богослужений, перехода на другой календарь или присоединения к другой конфессии.

В то же время глава ГЭСС предостерег: если требования документа не будут выполнены до 24 августа, Киевскую митрополию упц мп могут признать структурно связанной с запрещенной в Украине РПЦ и инициировать через суд ее ликвидацию.

В Запорожье СБУ ликвидировала агентурную сеть российской разведки под прикрытием священника московского патриархата13.08.25, 12:59 • 4703 просмотра

Алена Уткина

Общество