В Запорожье СБУ ликвидировала агентурную сеть российской разведки под прикрытием священника московского патриархата

Служба безопасности Украины разоблачила в Запорожье агентурную сеть ГРУ РФ, которую координировал настоятель одного из местных храмов УПЦ (МП). Священник вербовал жителей и передавал врагу секретные данные об украинских войсках на Запорожском направлении.

Об этом заявили в СБУ, пишет УНН.

Детали

Военная контрразведка СБУ при содействии Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины нейтрализовала сеть российской военной разведки в Запорожье. Как установило следствие, организацией и координацией деятельности занимался клирик местного храма УПЦ (МП).

Во время проповедей священник оправдывал агрессию РФ и военные преступления оккупантов, подыскивая среди прихожан пророссийски настроенных людей. Затем он начал вербовать их для агентурной работы в пользу российской разведки.

СБУ вышла на священника после задержания российского корректировщика, который уже отбывает приговор. Его показания позволили документировать преступную деятельность клирика.

Выяснено, что среди завербованных был 41-летний мобилизованный украинский военный. По инструкции российской спецслужбы он передавал данные о дислокации, численности и вооружении украинских подразделений на Запорожском направлении, а также фотокопии документов по развертыванию новых батальонов.

Деятельность священника и военного координировал резидент от 316-го разведцентра ГРУ РФ, бывший правоохранитель из Запорожья, сбежавший на временно оккупированную территорию.

Во время обысков у задержанных изъяты компьютеры, телефоны, российский паспорт священника, боеприпасы к АК и холодное оружие.

Следователи СБУ сообщили обоим о подозрении по пяти статьям Уголовного кодекса, среди которых государственная измена, посягательство на территориальную целостность Украины и оправдание агрессии РФ.

Злоумышленники находятся под стражей, продолжается расследование для привлечения к ответственности всех причастных. Операция проведена при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора Украины.

