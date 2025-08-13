В Запорожье СБУ ликвидировала агентурную сеть российской разведки под прикрытием священника московского патриархата
Киев • УНН
СБУ разоблачила агентурную сеть РФ в Запорожье, которую координировал священник УПЦ МП. Он вербовал прихожан для сбора данных об украинских войсках на Запорожском направлении.
Служба безопасности Украины разоблачила в Запорожье агентурную сеть ГРУ РФ, которую координировал настоятель одного из местных храмов УПЦ (МП). Священник вербовал жителей и передавал врагу секретные данные об украинских войсках на Запорожском направлении.
Об этом заявили в СБУ, пишет УНН.
Детали
Военная контрразведка СБУ при содействии Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины нейтрализовала сеть российской военной разведки в Запорожье. Как установило следствие, организацией и координацией деятельности занимался клирик местного храма УПЦ (МП).
Во время проповедей священник оправдывал агрессию РФ и военные преступления оккупантов, подыскивая среди прихожан пророссийски настроенных людей. Затем он начал вербовать их для агентурной работы в пользу российской разведки.
СБУ вышла на священника после задержания российского корректировщика, который уже отбывает приговор. Его показания позволили документировать преступную деятельность клирика.
Выяснено, что среди завербованных был 41-летний мобилизованный украинский военный. По инструкции российской спецслужбы он передавал данные о дислокации, численности и вооружении украинских подразделений на Запорожском направлении, а также фотокопии документов по развертыванию новых батальонов.
Деятельность священника и военного координировал резидент от 316-го разведцентра ГРУ РФ, бывший правоохранитель из Запорожья, сбежавший на временно оккупированную территорию.
Во время обысков у задержанных изъяты компьютеры, телефоны, российский паспорт священника, боеприпасы к АК и холодное оружие.
Следователи СБУ сообщили обоим о подозрении по пяти статьям Уголовного кодекса, среди которых государственная измена, посягательство на территориальную целостность Украины и оправдание агрессии РФ.
Злоумышленники находятся под стражей, продолжается расследование для привлечения к ответственности всех причастных. Операция проведена при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора Украины.
