В Запорожье СБУ ликвидировала агентурную сеть российской разведки под прикрытием священника московского патриархата

$41.430.02
48.080.12
ukenru
Эксклюзив
10:06 • 3362 просмотра
В Запорожье мужчина стрелял по ТЦК - полиция
Эксклюзив
09:48 • 10512 просмотра
Решение Верховного Суда по делу "Конкорда" противоречит Конституции и Конвенции по правам человека - юрист
09:00 • 10051 просмотра
Скандал на концерте Макса Коржа в Польше: в МИД подтвердили задержание трех украинцев
Эксклюзив
08:39 • 17381 просмотра
Нардеп не имеет права быть лоббистом: где заканчивается защита интересов и начинается незаконное влияниеPhoto
06:18 • 36201 просмотра
Первый евротрофей сезона: в Суперкубке УЕФА сыграют "ПСЖ" - "Тоттенхэм"PhotoVideo
06:01 • 27838 просмотра
Трамп в среду переговорит с Зеленским и лидерами Европы перед саммитом с путиным - Reuters
12 августа, 17:43 • 55939 просмотра
В Украине с 1 сентября вырастут размеры президентских стипендий: сколько будут получать школьники и студенты
Эксклюзив
12 августа, 15:14 • 81380 просмотра
Миссия выживания: спасет ли спецрежим Defence City авиастроение Украины
Эксклюзив
12 августа, 14:45 • 51696 просмотра
Решетилова о законопроекте о Военном омбудсмене: должен быть принят на следующей неделе
12 августа, 13:48 • 92640 просмотра
Ми-8 на крючке кремля? Как украинские вертолеты отдали в техническую зависимость от компании с российскими связямиPhoto
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+25°
2.9м/с
39%
756мм
Популярные новости
Заместитель командира воинской части организовал "дистанционную службу" и забирал выплаты подчиненныхPhoto13 августа, 02:17 • 34452 просмотра
Последствия потери Украиной контроля над Донецкой областью для фронта - прогноз ISWPhoto13 августа, 02:50 • 31327 просмотра
Леонардо Ди Каприо не узнала и обыскала полиция на Ибице05:47 • 29505 просмотра
Автомобиль Тони Старка из «Мстителей» впервые появится на публикеPhotoVideo06:39 • 8292 просмотра
На Покровском направлении сорвали штурм россиян - НацгвардияVideo07:26 • 21483 просмотра
публикации
Решение Верховного Суда по делу "Конкорда" противоречит Конституции и Конвенции по правам человека - юрист
Эксклюзив
09:48 • 10489 просмотра
Нардеп не имеет права быть лоббистом: где заканчивается защита интересов и начинается незаконное влияниеPhoto
Эксклюзив
08:39 • 17359 просмотра
Первый евротрофей сезона: в Суперкубке УЕФА сыграют "ПСЖ" - "Тоттенхэм"PhotoVideo06:18 • 36180 просмотра
В Украине с 1 сентября вырастут размеры президентских стипендий: сколько будут получать школьники и студенты12 августа, 17:43 • 55927 просмотра
Правовой парадокс, или как Верховный Суд по-разному применил одну и ту же норму закона в аналогичных делах12 августа, 16:50 • 34064 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Фридрих Мерц
Василий Малюк
Ян Липавский
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Европа
Одесса
Варшава
Реклама
УНН Lite
Автомобиль Тони Старка из «Мстителей» впервые появится на публикеPhotoVideo06:39 • 8778 просмотра
Леонардо Ди Каприо не узнала и обыскала полиция на Ибице05:47 • 29799 просмотра
Премьера «Шрека 5» официально отложена: новая дата выхода в кинотеатрах уже установленаVideo12 августа, 18:19 • 19421 просмотра
Легенда снова в строю: гитара Эдди Ван Халена впервые за 40 лет уйдет с молотка12 августа, 15:52 • 27040 просмотра
"Времени больше нет": Мадонна призвала Папу Льва XIV посетить Газу12 августа, 06:40 • 120231 просмотра
Актуальное
Хранитель
Ракетный комплекс "Панцирь"
Кх-59
The Economist
Северный поток — 2

В Запорожье СБУ ликвидировала агентурную сеть российской разведки под прикрытием священника московского патриархата

Киев • УНН

 • 1768 просмотра

СБУ разоблачила агентурную сеть РФ в Запорожье, которую координировал священник УПЦ МП. Он вербовал прихожан для сбора данных об украинских войсках на Запорожском направлении.

В Запорожье СБУ ликвидировала агентурную сеть российской разведки под прикрытием священника московского патриархата

Служба безопасности Украины разоблачила в Запорожье агентурную сеть ГРУ РФ, которую координировал настоятель одного из местных храмов УПЦ (МП). Священник вербовал жителей и передавал врагу секретные данные об украинских войсках на Запорожском направлении.

Об этом заявили в СБУ, пишет УНН.

Детали

Военная контрразведка СБУ при содействии Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины нейтрализовала сеть российской военной разведки в Запорожье. Как установило следствие, организацией и координацией деятельности занимался клирик местного храма УПЦ (МП).

Во время проповедей священник оправдывал агрессию РФ и военные преступления оккупантов, подыскивая среди прихожан пророссийски настроенных людей. Затем он начал вербовать их для агентурной работы в пользу российской разведки.

СБУ вышла на священника после задержания российского корректировщика, который уже отбывает приговор. Его показания позволили документировать преступную деятельность клирика.

Выяснено, что среди завербованных был 41-летний мобилизованный украинский военный. По инструкции российской спецслужбы он передавал данные о дислокации, численности и вооружении украинских подразделений на Запорожском направлении, а также фотокопии документов по развертыванию новых батальонов.

Деятельность священника и военного координировал резидент от 316-го разведцентра ГРУ РФ, бывший правоохранитель из Запорожья, сбежавший на временно оккупированную территорию.

Во время обысков у задержанных изъяты компьютеры, телефоны, российский паспорт священника, боеприпасы к АК и холодное оружие.

Следователи СБУ сообщили обоим о подозрении по пяти статьям Уголовного кодекса, среди которых государственная измена, посягательство на территориальную целостность Украины и оправдание агрессии РФ.

Злоумышленники находятся под стражей, продолжается расследование для привлечения к ответственности всех причастных. Операция проведена при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора Украины.

СБУ успешно предотвращает российский план "Диверсионный шум" по всей Украине - Малюк13.08.25, 08:41 • 2524 просмотра

Степан Гафтко

ВойнаКриминал и ЧП
Генеральный прокурор Украины
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Служба безопасности Украины
Запорожье