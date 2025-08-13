СБУ успешно предотвращает российский план "Диверсионный шум" по всей Украине - Малюк

Служба безопасности Украины успешно противодействует российскому плану "Диверсионный шум" - плану российского диктатора Владимира Путина, санкционированному с конца 2023 года, который предусматривает проведение масштабных терактов и взрывов по Украине. Об этом заявил глава СБУ Василий Малюк в эфире телемарафона, передает УНН.

Детали

Если мы говорим об изменении форм и методов, то стоит сказать о "Диверсионном шуме". Это название плана, который Путин санкционировал в конце 23-го года. И враг масштабно на территории всей Украины начал проводить свои диверсии. Начиналось все с поджогов обычных автомобилей, потом они начали работать и с самодельными взрывными устройствами. Я не могу рассказывать всех деталей. Но, поверьте, мы очень эффективно противодействуем на опережение. О чем идет речь? Почти 80% всех такого рода преступных вражеских проявлений раскрываются на опережение. Благодаря чему? Я вот коротко, лаконично этого коснусь. Очень важный институт двойной агентуры. Что это значит? Это значит то, когда враг свято верит, что здесь есть "источник": слушает, ставит задачи и платит большие деньги, а на выходе - это патриотически настроенные наши граждане - сказал Малюк.

По его словам, над каждым регионом Украины создан "агентурно-технический колпак", который дает возможность контролировать ситуацию и своевременно их задерживать.

Если брать ту вспышку преступности, связанную с умышленным уничтожением имущества военных путем поджога автомобилей, то и Нацполиции и нам удалось, по сути, надломить динамику и она нивелирована. Впоследствии враг масштабировался в другом направлении. Именно работа с помощью самодельных взрывных устройств. Понимаете, одно дело, когда во вражеском тылу взрывается военный преступник, на руках которого кровь наших сограждан, а другое дело - когда в телефонном режиме они вербуют несовершеннолетнего. Дают ему тут же инструктаж и видеоурок, как сделать бомбу из хозяйственного магазина. Там буквально три ингредиента и электроспичка в качестве детонатора. Платят ему на криптокошелек какую-то тысячу долларов, и потом он еще несет это средство, а они дистанционно его контролируют и ждут соответствующий момент, чтобы нажать на "гашетку". Однако, удается все это реализовывать в большинстве на опережение - добавил Малюк.

Он подчеркнул, что с начала войны в Украине разоблачено 118 агентурных сетей, среди которых те, которые добывали информацию о Силах обороны, готовили удары, и даже те, которые готовили покушение на Президента.

Кроме того, он рассказал, что СБУ уже объявила 3,5 тысячи подозрений по статье "Государственная измена".

Напомним

45-летний житель Николаева работал на российские спецслужбы и, как выявила Служба безопасности, корректировал ракетно-дроновые атаки РФ по портовому городу.