СБУ успешно предотвращает российский план "Диверсионный шум" по всей Украине - Малюк

$41.450.06
48.200.00
ukenru
12 августа, 17:43 • 19215 просмотра
В Украине с 1 сентября вырастут размеры президентских стипендий: сколько будут получать школьники и студенты
Эксклюзив
12 августа, 15:14 • 46997 просмотра
Миссия выживания: спасет ли спецрежим Defence City авиастроение Украины
Эксклюзив
12 августа, 14:45 • 37093 просмотра
Решетилова о законопроекте о Военном омбудсмене: должен быть принят на следующей неделе
12 августа, 13:48 • 66280 просмотра
Ми-8 на крючке кремля? Как украинские вертолеты отдали в техническую зависимость от компании с российскими связямиPhoto
12 августа, 13:29 • 38081 просмотра
Зеленский поручил правительству рассмотреть упрощение пересечения границы для украинцев до 22 лет
Эксклюзив
12 августа, 12:50 • 39371 просмотра
Разведка об обмене пленными: "Стамбул-2" еще не закончен, рф не вернула еще все категории
12 августа, 12:25 • 107170 просмотра
БАДы под давлением реформы: операторы рынка призывают к изменениям и продлению переходного периода
Эксклюзив
12 августа, 11:50 • 98373 просмотра
Новый штамм COVID-19 "Stratus" распространяется по Украине: в чем его особенности и кому угрожает
Эксклюзив
12 августа, 09:50 • 96736 просмотра
Акционеров банка "Конкорд" лишили доступа к правосудию - юристы
12 августа, 09:30 • 46079 просмотра
"Присоединение территорий не является конечной целью путина": Подоляк указал на единственный путь к устойчивому миру
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+19°
1.5м/с
64%
756мм
Популярные новости
Малюк о ликвидации российского генерала Кириллова: более 4,5 тысячи раз давал команду использовать химоружие против ВСУ12 августа, 19:45 • 4814 просмотра
ВСУ отбили окраины Степногорска, враг продвинулся на Донетчине - DeepStatePhoto12 августа, 21:16 • 8170 просмотра
Минобороны РФ обвиняет Украину в «подготовке провокации» для срыва встречи Трампа и Путина12 августа, 22:43 • 8180 просмотра
Заместитель командира воинской части организовал "дистанционную службу" и забирал выплаты подчиненныхPhoto02:17 • 9370 просмотра
Последствия потери Украиной контроля над Донецкой областью для фронта - прогноз ISWPhoto02:50 • 10713 просмотра
публикации
В Украине с 1 сентября вырастут размеры президентских стипендий: сколько будут получать школьники и студенты12 августа, 17:43 • 19231 просмотра
Правовой парадокс, или как Верховный Суд по-разному применил одну и ту же норму закона в аналогичных делах12 августа, 16:50 • 16958 просмотра
Миссия выживания: спасет ли спецрежим Defence City авиастроение Украины
Эксклюзив
12 августа, 15:14 • 47022 просмотра
Ми-8 на крючке кремля? Как украинские вертолеты отдали в техническую зависимость от компании с российскими связямиPhoto12 августа, 13:48 • 66301 просмотра
БАДы под давлением реформы: операторы рынка призывают к изменениям и продлению переходного периода12 августа, 12:25 • 107176 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Василий Малюк
Марко Рубио
Никушор Дан
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Аляска
Белый дом
Днепропетровская область
Реклама
УНН Lite
Премьера «Шрека 5» официально отложена: новая дата выхода в кинотеатрах уже установленаVideo12 августа, 18:19 • 10525 просмотра
Легенда снова в строю: гитара Эдди Ван Халена впервые за 40 лет уйдет с молотка12 августа, 15:52 • 18783 просмотра
"Времени больше нет": Мадонна призвала Папу Льва XIV посетить Газу12 августа, 06:40 • 89881 просмотра
Роналду обручился с Родригес: модель показала обручальное кольцо с бриллиантомPhoto11 августа, 19:18 • 51808 просмотра
Персеиды 2025: как увидеть метеорный дождь года, несмотря на яркую ЛунуPhoto11 августа, 12:35 • 208963 просмотра
Актуальное
Ту-95
Туполев Ту-22М
Ту-160
Ил-78
Lockheed Martin F-35 Lightning II

СБУ успешно предотвращает российский план "Диверсионный шум" по всей Украине - Малюк

Киев • УНН

 • 16 просмотра

Служба безопасности Украины эффективно противодействует российскому плану "Диверсионный шум", который предусматривает масштабные теракты и взрывы. Почти 80% вражеских проявлений раскрываются на опережение благодаря институту двойной агентуры и "агентурно-техническому колпаку" над регионами.

СБУ успешно предотвращает российский план "Диверсионный шум" по всей Украине - Малюк

Служба безопасности Украины успешно противодействует российскому плану "Диверсионный шум" - плану российского диктатора Владимира Путина, санкционированному с конца 2023 года, который предусматривает проведение масштабных терактов и взрывов по Украине. Об этом заявил глава СБУ Василий Малюк в эфире телемарафона, передает УНН.

Детали

Если мы говорим об изменении форм и методов, то стоит сказать о "Диверсионном шуме". Это название плана, который Путин санкционировал в конце 23-го года. И враг масштабно на территории всей Украины начал проводить свои диверсии. Начиналось все с поджогов обычных автомобилей, потом они начали работать и с самодельными взрывными устройствами. Я не могу рассказывать всех деталей. Но, поверьте, мы очень эффективно противодействуем на опережение. О чем идет речь? Почти 80% всех такого рода преступных вражеских проявлений раскрываются на опережение. Благодаря чему? Я вот коротко, лаконично этого коснусь. Очень важный институт двойной агентуры. Что это значит? Это значит то, когда враг свято верит, что здесь есть "источник": слушает, ставит задачи и платит большие деньги, а на выходе - это патриотически настроенные наши граждане

- сказал Малюк.

По его словам, над каждым регионом Украины создан "агентурно-технический колпак", который дает возможность контролировать ситуацию и своевременно их задерживать.

Если брать ту вспышку преступности, связанную с умышленным уничтожением имущества военных путем поджога автомобилей, то и Нацполиции и нам удалось, по сути, надломить динамику и она нивелирована. Впоследствии враг масштабировался в другом направлении. Именно работа с помощью самодельных взрывных устройств. Понимаете, одно дело, когда во вражеском тылу взрывается военный преступник, на руках которого кровь наших сограждан, а другое дело - когда в телефонном режиме они вербуют несовершеннолетнего. Дают ему тут же инструктаж и видеоурок, как сделать бомбу из хозяйственного магазина. Там буквально три ингредиента и электроспичка в качестве детонатора. Платят ему на криптокошелек какую-то тысячу долларов, и потом он еще несет это средство, а они дистанционно его контролируют и ждут соответствующий момент, чтобы нажать на "гашетку". Однако, удается все это реализовывать в большинстве на опережение

 - добавил Малюк.

Он подчеркнул, что с начала войны в Украине разоблачено 118 агентурных сетей, среди которых те, которые добывали информацию о Силах обороны, готовили удары, и даже те, которые готовили покушение на Президента.

Кроме того, он рассказал, что СБУ уже объявила 3,5 тысячи подозрений по статье "Государственная измена".

Напомним

45-летний житель Николаева работал на российские спецслужбы и, как выявила Служба безопасности, корректировал ракетно-дроновые атаки РФ по портовому городу.

Павел Башинский

ОбществоВойна
Национальная полиция Украины
Василий Малюк
Служба безопасности Украины
Украина
Николаев