СБУ успішно запобігає російському плану "Диверсійний шум" по всій Україні - Малюк

Київ • УНН

 • 84 перегляди

Служба безпеки України ефективно протидіє російському плану "Диверсійний шум", який передбачає масштабні теракти та вибухи. Майже 80% ворожих проявів розкриваються на випередження завдяки інституту подвійної агентури та "агентурно-технічному ковпаку" над регіонами.

СБУ успішно запобігає російському плану "Диверсійний шум" по всій Україні - Малюк

Служба безпеки України успішно протидіє російському плану "Диверсійний шум" - план російського диктатора володимира путіна, санкціонований з кінця 2023 року, який передбачає проведення масштабних терактів та вибухів по Україні. Про це заявив очільник СБУ Василь Малюк в ефірі телемарафону, передає УНН.

Деталі

Якщо ми говоримо за зміну форм і методів, то варто сказати про "Диверсійний шум". Це назва плану, який путін санкціонував у кінці 23-го року. І ворог масштабно на території всієї України почав проводити свої диверсії. Починалося все з підпалів звичайних автівок, потім вони почали працювати і з саморобними вибуховими пристроями. Я не можу розповідати всіх деталей. Але, повірте, ми дуже ефективно протидіємо на випередження. Про що йде мова? Майже 80% усіх такого роду злочинних ворожих проявів розкриваються на випередження. Завдяки чому? Я от коротко, лаконічно цього торкнуся. Дуже важливий інститут подвійної агентури. Що це значить? Це значить те, коли ворог свято вірить, що тут є "джерело": слухає, ставить завдання і платить великі гроші, а на виході - це патріотично налаштовані наші громадяни

- сказав Малюк.

За його словами, над кожним регіоном України створено "агентурно-технічний ковпак", який дає можливість контролювати ситуацію і своєчасно їх затримувати.

Якщо брати той спалах злочинності, пов’язаний із умисним знищенням майна військових шляхом підпалу автівок, то і Нацполіції і нам вдалося, по суті, надламати динаміку і вона знівельована. Згодом ворог масштабувався в іншому напрямку. Саме робота за допомогою саморобних вибухових пристроїв. Розумієте, одна справа, коли у ворожому тилу вибухає військовий злочинець, на руках якого кров наших співгромадян, а інша справа - коли у телефонному режимі вони вербують неповнолітнього. Дають йому тут же інструктаж і відеоурок, як зробити бомбу із господарського магазину. Там буквально три інгредієнти і електросірник в якості детонатора. Платять йому на криптогаманець якусь тисячу доларів, і потім він ще несе цей засіб, а вони дистанційно його контролюють і чекають відповідний момент, щоб натиснути на "гашетку". Проте, вдається все це реалізовувати у більшості на випередження

 - додав Малюк.

Він наголосив, що з початку війни в Україні викрито 118 агентурних мереж, серед яких, які здобували інформацію щодо Сил оборони, готували удари, і навіть ті, які готували замах на Президента.

Окрім того, він розповів, що СБУ вже оголосила 3,5 тисяч підозр по статті "Державна зрада".

Нагадаємо

45-річний житель Миколаєва працював на російські спецслужби і, як виявила Служба безпеки коригував ракетно-дронові атаки рф по портовому місту.

