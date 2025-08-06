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Викрито колаборанта, який на зв'язку з рф готував серію ударів по Миколаєву

Київ • УНН

 • 1022 перегляди

СБУ викрила 45-річного жителя Миколаєва, який коригував ракетно-дронові атаки рф, працюючи на російські спецслужби. Він передавав окупантам координати українських військ, готуючи нову серію повітряних ударів.

Викрито колаборанта, який на зв'язку з рф готував серію ударів по Миколаєву

45-річний житель Миколаєва працював на російські спецслужби і, як виявила Служба безпеки коригував ракетно-дронові атаки рф по портовому місту.

Передає УНН із посиланням на пресслужбу СБУ.

Деталі

У Миколаєві затримано російського інформатора: 45-річний місцевий житель, як повідомляє СБУ, коригував ракетно-дронові атаки рф по портовому місту. Фігурант перебував на зв’язку з агентом Сергієм Лебедєвим (відомий під псевдонімом "Лохматий"). Останній переховується у Донецьку, одночасно працюючи на фсб та воєнну розвідку рф.

Затриманий житель Миколаєва, за інструкціями "Лохматого" готував нову серію повітряних ударів по обласному центру.

Фігурант об’їжджав місто, де відстежував місця найбільшого зосередження українських військ. 

- інформує пресслужба СБУ. 

Він виявляв  і передав окупантам координати "цілей" у вигляді позначок на онлайн-картах і після кожного сеансу зв’язку видаляв усе листування.

Однак, це йому не допомогло. Співробітники СБУ затримали зловмисника за місцем проживання.

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Одночасно було проведено заходи для убезпечення локацій Сил оборони в зоні ворожої розвідактивності.

Під час обшуків у затриманого вилучено телефон із доказами його підривної діяльності на користь країни-агресора.

Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення та розміщення ЗСУ в умовах воєнного стану).

Підозрюваний під вартою без права внесення застави - так вирішив суд. Колаборанту загрожує до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо

СБУ затримала агента російської розвідки у Дніпропетровській області. Він коригував повітряні атаки ворога та передавав геолокації військової частини.

СБУ затримала 24-річного IT-фахівця, який коригував ракетно-дронові атаки по Києву та шпигував за ешелонами Сил оборони.

Ігор Тележніков

ВійнаКримінал та НП
Служба безпеки України
Донецьк
Миколаїв