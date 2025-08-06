Разоблачен коллаборант, который, находясь на связи с РФ, готовил серию ударов по Николаеву
Киев • УНН
СБУ разоблачила 45-летнего жителя Николаева, который корректировал ракетно-дроновые атаки РФ, работая на российские спецслужбы. Он передавал оккупантам координаты украинских войск, готовя новую серию воздушных ударов.
45-летний житель Николаева работал на российские спецслужбы и, как выявила Служба безопасности, корректировал ракетно-дроновые атаки РФ по портовому городу.
Передает УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Детали
В Николаеве задержан российский информатор: 45-летний местный житель, как сообщает СБУ, корректировал ракетно-дроновые атаки РФ по портовому городу. Фигурант находился на связи с агентом Сергеем Лебедевым (известный под псевдонимом "Лохматый"). Последний скрывается в Донецке, одновременно работая на ФСБ и военную разведку РФ.
Задержанный житель Николаева, по инструкциям "Лохматого", готовил новую серию воздушных ударов по областному центру.
Фигурант объезжал город, где отслеживал места наибольшего сосредоточения украинских войск.
Он выявлял и передавал оккупантам координаты "целей" в виде отметок на онлайн-картах и после каждого сеанса связи удалял всю переписку.
Однако это ему не помогло. Сотрудники СБУ задержали злоумышленника по месту жительства.
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Одновременно были проведены мероприятия по обеспечению безопасности локаций Сил обороны в зоне вражеской разведактивности.
Во время обысков у задержанного изъят телефон с доказательствами его подрывной деятельности в пользу страны-агрессора.
Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении и размещении ВСУ в условиях военного положения).
Подозреваемый под стражей без права внесения залога - так решил суд. Коллаборанту грозит до 12 лет лишения свободы.
Напомним
СБУ задержала агента российской разведки в Днепропетровской области. Он корректировал воздушные атаки врага и передавал геолокации воинской части.
СБУ задержала 24-летнего IT-специалиста, который корректировал ракетно-дроновые атаки по Киеву и шпионил за эшелонами Сил обороны.