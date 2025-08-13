У Запоріжжі СБУ ліквідувала агентурну мережу російської розвідки під прикриттям священника московського патріархату
Київ • УНН
СБУ викрила агентурну мережу РФ у Запоріжжі, яку координував священник УПЦ МП. Він вербував парафіян для збору даних про українські війська на Запорізькому напрямку.
Служба безпеки України викрила у Запоріжжі агентурну мережу гру рф, яку координував настоятель одного з місцевих храмів упц (мп). Священник вербував мешканців і передавав ворогу секретні дані про українські війська на Запорізькому напрямку.
Про це заявили в СБУ, пише УНН.
Деталі
Військова контррозвідка СБУ за сприяння Головнокомандувача Збройних Сил України нейтралізувала мережу російської воєнної розвідки у Запоріжжі. Як встановило слідство, організацією та координацією діяльності займався клірик місцевого храму упц (мп).
Під час проповідей священник виправдовував агресію рф та воєнні злочини окупантів, підшуковуючи серед парафіян проросійськи налаштованих людей. Потім він почав вербувати їх для агентурної роботи на користь російської розвідки.
СБУ вийшла на священника після затримання російського коригувальника, який вже відбуває вирок. Його свідчення дозволили документувати злочинну діяльність клірика.
З’ясовано, що серед завербованих був 41-річний мобілізований український військовий. За інструкцією російської спецслужби він передавав дані про дислокацію, чисельність та озброєння українських підрозділів на Запорізькому напрямку, а також фотокопії документів щодо розгортання нових батальйонів.
Діяльність священника і військового координував резидент від 316-го розвідцентру гру рф колишній правоохоронець із Запоріжжя, який втік на тимчасово окуповану територію.
Під час обшуків у затриманих вилучено комп’ютери, телефони, російський паспорт священника, боєприпаси до АК та холодну зброю.
Слідчі СБУ повідомили обом про підозру за п’ятьма статтями Кримінального кодексу, серед яких державна зрада, посягання на територіальну цілісність України та виправдовування агресії рф.
Зловмисники перебувають під вартою, триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх причетних.Операцію проведено за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора України.
СБУ успішно запобігає російському плану "Диверсійний шум" по всій Україні - Малюк13.08.25, 08:41 • 2408 переглядiв