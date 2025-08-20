Єленський: упц мп приховує від вірян припис Державної служби з етнополітики і дезінформує про його зміст

$41.360.10
Ексклюзив
11:22 • 16744 перегляди
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
Ексклюзив
09:46 • 17324 перегляди
Реорганізація Міністерства нац'єдності: у Мінсоцполітики пояснили, чи вплине це на політику щодо ВПО
Ексклюзив
09:29 • 31427 перегляди
Україна після війни, чи є шанс на відновлення?!
20 серпня, 08:14 • 119466 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна: які міста готові надати майданчик для перемовинPhoto
Ексклюзив
20 серпня, 06:54 • 46625 перегляди
Нардепа Німченка обікрали на парковці біля супермаркету
20 серпня, 06:49 • 45432 перегляди
Спецпосланець Трампа Віткофф: гарантії безпеки будуть відправною точкою для українців у будь-якій мирній угоді
19 серпня, 21:51 • 44365 перегляди
Близько 10 країн Європи погодилися відправити свої війська в Україну
Ексклюзив
19 серпня, 12:13 • 174759 перегляди
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
Ексклюзив
19 серпня, 12:09 • 146651 перегляди
Defence City: Верховна Рада готується до вирішального голосування
Ексклюзив
19 серпня, 11:23 • 128361 перегляди
Фармацевтичний лобізм під прикриттям: як новий законопроєкт про ліки може вдарити по пацієнтах
Спецпредставник Трампа Віткофф стверджує, що росіяни "майже одразу" пішли на поступки на саміті на Алясці20 серпня, 07:31 • 11465 перегляди
Білий дім розглядає Будапешт для мирних переговорів Зеленського з путіним - Politico20 серпня, 07:40 • 13103 перегляди
Євробачення-2026 відбудеться у Відні: "Вінер Штадтхалле" знову стане ареною світового шоу20 серпня, 08:11 • 34447 перегляди
Сьогодні ВР голосуватиме за Defence City: нардеп Веніславський закликав включити авіацію до ініціативи
Ексклюзив
08:52 • 24184 перегляди
Зірка "Purple Rain" судиться зі спадкоємцями Prince через ім’я "Аполлонія"09:18 • 23317 перегляди
Нардепи ще у 2020 році попереджали про правову колізію, яка тепер позбавила акціонерів банків доступу до правосуддя12:11 • 10926 перегляди
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
Ексклюзив
11:22 • 16738 перегляди
Україна після війни, чи є шанс на відновлення?!
Ексклюзив
09:29 • 31417 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна: які міста готові надати майданчик для перемовинPhoto20 серпня, 08:14 • 119444 перегляди
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
Ексклюзив
19 серпня, 12:13 • 174748 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Руслан Кравченко
Владислав Косіняк-Камиш
Масуд Пезешкіян
Україна
Сполучені Штати Америки
Угорщина
Білорусь
Святошинський район
Голлі Беррі відсвяткувала 59-й день народження на Бора-Бора і поділилась ефектними знімками в бікіні Photo12:51 • 6300 перегляди
Valentino призначив Ріккардо Белліні новим генеральним директором12:45 • 5284 перегляди
Зірка "Зоряних війн" поділився, що роздумував про еміграцію через переобрання Трампа11:47 • 7458 перегляди
Зірка "Purple Rain" судиться зі спадкоємцями Prince через ім’я "Аполлонія"09:18 • 23582 перегляди
Євробачення-2026 відбудеться у Відні: "Вінер Штадтхалле" знову стане ареною світового шоу20 серпня, 08:11 • 34711 перегляди
Безпілотний літальний апарат
Лікарські засоби
Гривня
Дія (сервіс)
Нафта

Єленський: упц мп приховує від вірян припис Державної служби з етнополітики і дезінформує про його зміст

Київ • УНН

 • 42 перегляди

Керівництво упц мп приховує від вірян припис Держслужби з етнополітики, який вимагає розірвати зв'язки з РПЦ та засудити агресію рф. Невиконання вимог до 24 серпня може призвести до ліквідації Київської митрополії упц мп через суд.

Єленський: упц мп приховує від вірян припис Державної служби з етнополітики і дезінформує про його зміст

Очільник Державної служби з етнополітики та свободи совісті Віктор Єленський заявив, що керівництво упц мп не розкриває своїм вірянам зміст припису держави та натомість поширює неправдиві твердження. Документ вимагає виходу церкви зі складу РПЦ і засудження дій росії проти України. Сказав він в ефірі телемарафону передає УНН.

Навколо цього припису йде дуже багато чуток і дуже багато неправди, а від вірних УПЦ приховують зміст цього припису

- зазначив Єленський.

Він пояснив, що документ зобов’язує упц мп розірвати всі зв’язки з російською православною церквою, включно з підпорядкованими парафіями, монастирями, єпархіями та духовними навчальними закладами. Також церква повинна офіційно заявити, що статут РПЦ 2017 року не має для неї жодної сили, а також публічно відмовитися від анексії своїх єпархій росією та засудити дії окупаційних військ.

За словами Єленського, припис не передбачає зречення православної віри, зміни мови богослужінь, переходу на інший календар чи приєднання до іншої конфесії.

Водночас очільник ДЕСС застеріг: якщо вимоги документа не виконають до 24 серпня, Київську митрополію упц мп можуть визнати структурно пов’язаною із забороненою в Україні РПЦ та ініціювати через суд її ліквідацію.

У Запоріжжі СБУ ліквідувала агентурну мережу російської розвідки під прикриттям священника московського патріархату13.08.25, 12:59 • 4693 перегляди

Альона Уткіна

Суспільство