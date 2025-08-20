Єленський: упц мп приховує від вірян припис Державної служби з етнополітики і дезінформує про його зміст
Керівництво упц мп приховує від вірян припис Держслужби з етнополітики, який вимагає розірвати зв'язки з РПЦ та засудити агресію рф. Невиконання вимог до 24 серпня може призвести до ліквідації Київської митрополії упц мп через суд.
Очільник Державної служби з етнополітики та свободи совісті Віктор Єленський заявив, що керівництво упц мп не розкриває своїм вірянам зміст припису держави та натомість поширює неправдиві твердження. Документ вимагає виходу церкви зі складу РПЦ і засудження дій росії проти України. Сказав він в ефірі телемарафону передає УНН.
Навколо цього припису йде дуже багато чуток і дуже багато неправди, а від вірних УПЦ приховують зміст цього припису
Він пояснив, що документ зобов’язує упц мп розірвати всі зв’язки з російською православною церквою, включно з підпорядкованими парафіями, монастирями, єпархіями та духовними навчальними закладами. Також церква повинна офіційно заявити, що статут РПЦ 2017 року не має для неї жодної сили, а також публічно відмовитися від анексії своїх єпархій росією та засудити дії окупаційних військ.
За словами Єленського, припис не передбачає зречення православної віри, зміни мови богослужінь, переходу на інший календар чи приєднання до іншої конфесії.
Водночас очільник ДЕСС застеріг: якщо вимоги документа не виконають до 24 серпня, Київську митрополію упц мп можуть визнати структурно пов’язаною із забороненою в Україні РПЦ та ініціювати через суд її ліквідацію.
