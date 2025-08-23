В Варшаве перед посольством рф устроили акцию солидарности ко Дню Государственного Флага Украины

В столице Польши возле посольства российской Федерации состоялась акция солидарности с Украиной ко Дню Государственного Флага. Участники акции нарисовали на асфальте украинский флаг и вышли с протестными плакатами. Об этом сообщает польское издание Mielski Reporter, передает УНН.

Детали

По информации СМИ, около 11:00 несколько десятков человек разлили синюю и желтую краску на улице Бельведерской, образовав флаг Украины перед зданием дипломатического представительства. Протестующие держали плакаты с надписями "Солидарность с Украиной" и изображениями перечеркнутого российского диктатора Владимира Путина.

В этот день в Украине и за ее пределами поднимают национальный флаг в синем цвете, символизирующем небо, и золотом, отсылающем к хлебным полям. Флаг является символом свободы и непоколебимости украинского народа - отметили в издании.

На месте происшествия работает полиция. Движение транспорта затруднено, коммунальные службы смывают краску с асфальта.

