В Варшаве перед посольством рф устроили акцию солидарности ко Дню Государственного Флага Украины

Эксклюзив
23 августа, 07:20 • 28792 просмотра
Соляр Украины 2025: вопросы и ответы о предстоящем годе
23 августа, 06:14 • 29570 просмотра
Зеленский: мы свою землю не подарим оккупанту
23 августа, 03:30 • 29502 просмотра
День Государственного Флага Украины и День города Харькова: что еще отмечают 23 августа
22 августа, 18:18 • 18887 просмотра
Трамп о войне в Украине: «В течение следующих двух недель мы узнаем, чем все обернется»
Эксклюзив
22 августа, 15:16 • 42341 просмотра
Фармрынок завис в правовом вакууме: правительство медлит, а пациенты переплачиваютPhoto
Эксклюзив
22 августа, 14:47 • 31463 просмотра
Авиация может стать драйвером экономики: нардеп Вениславский о перспективах отрасли после принятия Defence City
22 августа, 14:39 • 29789 просмотра
Пять загадочных детективов: что посмотреть в эти выходныеVideo
Эксклюзив
22 августа, 14:30 • 25483 просмотра
Инновации спасли Украину, теперь - время промышленного развития: генерал Дэвид Грандж об обороне, ВСУ и авиацииPhoto
Эксклюзив
22 августа, 13:07 • 24920 просмотра
Некачественные очки для военных на 25 миллионов. История одного преступленияPhoto
Эксклюзив
22 августа, 12:16 • 14032 просмотра
Военные отпуска: что меняет подписанный Президентом закон – объяснение эксперта
Погибший украинский пилот был летчиком бригады "Призрак Киева" - 40 БрТА23 августа, 09:57 • 5382 просмотра
Наработки по архитектуре гарантий безопасности будут готовы в ближайшие дни - Зеленский23 августа, 11:35 • 6446 просмотра
В Харькове сообщили о подозрении мужчинам, совершившим нападение на мать украинского военного23 августа, 12:23 • 3710 просмотра
Минсоцполитики о солидарной пенсионной системе: из этих взносов не должны платиться специальные пенсии15:16 • 4414 просмотра
Более 200 тысяч человек нуждаются в эвакуации из двух областей Украины16:26 • 4698 просмотра
Соляр Украины 2025: вопросы и ответы о предстоящем годе
Эксклюзив
23 августа, 07:20 • 28793 просмотра
Знак Зодиака Дева: характеристика знака с аналитическим умом и чувствительным сердцемPhoto23 августа, 06:00 • 24287 просмотра
День Государственного Флага Украины и День города Харькова: что еще отмечают 23 августа23 августа, 03:30 • 29503 просмотра
Вкусные и питательные блюда из риса: топ интересных рецептовPhoto22 августа, 15:31 • 27429 просмотра
Фармрынок завис в правовом вакууме: правительство медлит, а пациенты переплачиваютPhoto
Эксклюзив
22 августа, 15:16 • 42341 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Фридрих Мерц
Башар Асад
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Донецкая область
Польша
Пять загадочных детективов: что посмотреть в эти выходныеVideo22 августа, 14:39 • 29790 просмотра
Блейк Лайвли возвращается на экраны с новой главной ролью, несмотря на судебные тяжбы с Джастином Балдони22 августа, 13:10 • 19033 просмотра
Звезда "Очень странных дел" Милли Бобби Браун и Джейк Бон Джови усыновили ребенкаPhoto22 августа, 11:46 • 20846 просмотра
После волны возмущений из-за «заимствования» дизайна Adidas принес извинения маленькому мексиканскому городку22 августа, 10:17 • 23476 просмотра
США отправят певца на российский конкурс «Интервидение» в москве - Politico22 августа, 02:18 • 30919 просмотра
Беспилотный летательный аппарат
Доллар США
КАБ-500
КАБ-250
Евро

В Варшаве перед посольством рф устроили акцию солидарности ко Дню Государственного Флага Украины

Киев • УНН

 • 976 просмотра

В Варшаве возле посольства рф активисты нарисовали украинский флаг на асфальте. Полиция работает на месте, движение транспорта затруднено.

В Варшаве перед посольством рф устроили акцию солидарности ко Дню Государственного Флага Украины

В столице Польши возле посольства российской Федерации состоялась акция солидарности с Украиной ко Дню Государственного Флага. Участники акции нарисовали на асфальте украинский флаг и вышли с протестными плакатами. Об этом сообщает польское издание Mielski Reporter, передает УНН.

Детали

По информации СМИ, около 11:00 несколько десятков человек разлили синюю и желтую краску на улице Бельведерской, образовав флаг Украины перед зданием дипломатического представительства. Протестующие держали плакаты с надписями "Солидарность с Украиной" и изображениями перечеркнутого российского диктатора Владимира Путина.

В этот день в Украине и за ее пределами поднимают национальный флаг в синем цвете, символизирующем небо, и золотом, отсылающем к хлебным полям. Флаг является символом свободы и непоколебимости украинского народа

- отметили в издании. 

На месте происшествия работает полиция. Движение транспорта затруднено, коммунальные службы смывают краску с асфальта.

День Государственного Флага Украины и День города Харькова: что еще отмечают 23 августа23.08.25, 06:30 • 29509 просмотров

Вероника Марченко

ОбществоНаши за границей
Владимир Путин
Варшава
Арктика
Украина
Польша