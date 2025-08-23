У Варшаві перед посольством рф влаштували акцію солідарності до Дня Державного Прапора України
Київ • УНН
У Варшаві біля посольства рф активісти намалювали український прапор на асфальті. Поліція працює на місці, рух транспорту ускладнений.
У столиці Польщі біля посольства російської федерації відбулася акція солідарності з Україною до Дня Державного Прапора. Учасники акції намалювали на асфальті український стяг та вийшли з протестними плакатами. Про це повідомляє польське видання Mielski Reporter, передає УНН.
Деталі
За інформацією ЗМІ, близько 11:00 кілька десятків людей розлили синю і жовту фарбу на вулиці Бельведерській, утворивши прапор України перед будівлею дипломатичного представництва. Протестувальники тримали плакати з написами "Солідарність з Україною" та зображеннями перекресленого російського диктатора володимира путіна.
Цього дня в Україні та за її межами піднімають національний стяг у синьому кольорі, що символізує небо, та золотому, що відсилає до хлібних ланів. Прапор є символом свободи та непохитності українського народу
На місці події працює поліція. Рух транспорту ускладнено, комунальні служби змивають фарбу з асфальту.
День Державного Прапора України та День міста Харкова: що ще відзначають 23 серпня23.08.25, 06:30 • 28444 перегляди