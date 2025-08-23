$41.220.00
Ексклюзив
23 серпня, 07:20 • 27681 перегляди
Соляр України 2025: запитання й відповіді про рік попереду
23 серпня, 06:14 • 28220 перегляди
Зеленський: ми свою землю не подаруємо окупанту
23 серпня, 03:30 • 28442 перегляди
День Державного Прапора України та День міста Харкова: що ще відзначають 23 серпня
22 серпня, 18:18 • 18256 перегляди
Трамп про війну в Україні: "Впродовж наступних двох тижнів ми дізнаємося, чим все обернеться"
Ексклюзив
22 серпня, 15:16 • 41572 перегляди
Фармринок завис у правовому вакуумі: уряд зволікає, а пацієнти переплачуютьPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 14:47 • 31309 перегляди
Авіація може стати драйвером економіки: нардеп Веніславський про перспективи галузі після ухвалення Defence City
22 серпня, 14:39 • 29455 перегляди
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідніVideo
Ексклюзив
22 серпня, 14:30 • 25446 перегляди
Інновації врятували Україну, тепер - час промислового розвитку: генерал Девід Грандж про оборону, ЗСУ та авіаціюPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 13:07 • 24898 перегляди
Неякісні окуляри для військових на 25 мільйонів. Історія одного злочинуPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 12:16 • 14010 перегляди
Військові відпустки: що змінює підписаний Президентом закон - пояснення експерта
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

У Варшаві перед посольством рф влаштували акцію солідарності до Дня Державного Прапора України

Київ • УНН

 • 20 перегляди

У Варшаві біля посольства рф активісти намалювали український прапор на асфальті. Поліція працює на місці, рух транспорту ускладнений.

У Варшаві перед посольством рф влаштували акцію солідарності до Дня Державного Прапора України

У столиці Польщі біля посольства російської федерації відбулася акція солідарності з Україною до Дня Державного Прапора. Учасники акції намалювали на асфальті український стяг та вийшли з протестними плакатами. Про це повідомляє польське видання Mielski Reporter, передає УНН.

Деталі

За інформацією ЗМІ, близько 11:00 кілька десятків людей розлили синю і жовту фарбу на вулиці Бельведерській, утворивши прапор України перед будівлею дипломатичного представництва. Протестувальники тримали плакати з написами "Солідарність з Україною" та зображеннями перекресленого російського диктатора володимира путіна.

Цього дня в Україні та за її межами піднімають національний стяг у синьому кольорі, що символізує небо, та золотому, що відсилає до хлібних ланів. Прапор є символом свободи та непохитності українського народу

- зазначили у виданні. 

На місці події працює поліція. Рух транспорту ускладнено, комунальні служби змивають фарбу з асфальту.

День Державного Прапора України та День міста Харкова: що ще відзначають 23 серпня23.08.25, 06:30 • 28444 перегляди

Вероніка Марченко

СуспільствоНаші за кордоном
Володимир Путін
Варшава
Арктика
Україна
Польща