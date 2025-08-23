Силы обороны остановили наступление россиян в Донецкой области и взяли в плен 16 военных - ГУР
Киев • УНН
Украинские военные совместно с РДК и «Братством» ГУР МО остановили наступление рф в Донецкой области, не допустив продвижения к Днепропетровской области. В ходе боев было захвачено 16 пленных, среди которых «знаменосцы» для постановочных видео.
Украинские воины совместно с подразделениями Русского Добровольческого Корпуса и "Братства" ГУР МО Украины остановили наступление российских войск в Донецкой области и не допустили их продвижения в направлении Днепропетровской области. Об этом сообщает Главное управление разведки, передает УНН.
Детали
Во время боев и зачисток бойцы РДК взяли в плен 16 военнослужащих армии рф. Среди них — так называемые "знаменосцы", которые должны были снимать постановочные видео о якобы захвате украинских населенных пунктов, в частности села Андреевка-Клевцово.
ГУР также обнародовало видео с кадрами пехотных штурмов, работы танковых экипажей, ударов дронов и моментов захвата российских пленных.
Разведчики напоминают: появление с оружием и "триколорами" на нашей земле заканчивается одинаково — уничтожением
Силы обороны остановили наступление оккупантов и удержали Зеленый Гай в Донецкой области - ОСУВ "Днепр"23.08.25, 21:32 • 1434 просмотра