Силы обороны остановили наступление россиян в Донецкой области и взяли в плен 16 военных - ГУР

Украинские воины совместно с подразделениями Русского Добровольческого Корпуса и "Братства" ГУР МО Украины остановили наступление российских войск в Донецкой области и не допустили их продвижения в направлении Днепропетровской области. Об этом сообщает Главное управление разведки, передает УНН.

Детали

Во время боев и зачисток бойцы РДК взяли в плен 16 военнослужащих армии рф. Среди них — так называемые "знаменосцы", которые должны были снимать постановочные видео о якобы захвате украинских населенных пунктов, в частности села Андреевка-Клевцово.

ГУР также обнародовало видео с кадрами пехотных штурмов, работы танковых экипажей, ударов дронов и моментов захвата российских пленных.

Разведчики напоминают: появление с оружием и "триколорами" на нашей земле заканчивается одинаково — уничтожением - подчеркнули в ГУР.

Силы обороны остановили наступление оккупантов и удержали Зеленый Гай в Донецкой области - ОСУВ "Днепр"