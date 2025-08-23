$41.220.00
Эксклюзив
23 августа, 07:20 • 29319 просмотра
Соляр Украины 2025: вопросы и ответы о предстоящем годе
23 августа, 06:14 • 30192 просмотра
Зеленский: мы свою землю не подарим оккупанту
23 августа, 03:30 • 29988 просмотра
День Государственного Флага Украины и День города Харькова: что еще отмечают 23 августа
22 августа, 18:18 • 19180 просмотра
Трамп о войне в Украине: «В течение следующих двух недель мы узнаем, чем все обернется»
Эксклюзив
22 августа, 15:16 • 42728 просмотра
Фармрынок завис в правовом вакууме: правительство медлит, а пациенты переплачиваютPhoto
Эксклюзив
22 августа, 14:47 • 31562 просмотра
Авиация может стать драйвером экономики: нардеп Вениславский о перспективах отрасли после принятия Defence City
22 августа, 14:39 • 29997 просмотра
Пять загадочных детективов: что посмотреть в эти выходныеVideo
Эксклюзив
22 августа, 14:30 • 25504 просмотра
Инновации спасли Украину, теперь - время промышленного развития: генерал Дэвид Грандж об обороне, ВСУ и авиацииPhoto
Эксклюзив
22 августа, 13:07 • 24935 просмотра
Некачественные очки для военных на 25 миллионов. История одного преступленияPhoto
Эксклюзив
22 августа, 12:16 • 14041 просмотра
Военные отпуска: что меняет подписанный Президентом закон – объяснение эксперта
УНН Lite
Пять загадочных детективов: что посмотреть в эти выходныеVideo22 августа, 14:39 • 29997 просмотра
Блейк Лайвли возвращается на экраны с новой главной ролью, несмотря на судебные тяжбы с Джастином Балдони22 августа, 13:10 • 19139 просмотра
Звезда "Очень странных дел" Милли Бобби Браун и Джейк Бон Джови усыновили ребенкаPhoto22 августа, 11:46 • 20939 просмотра
После волны возмущений из-за «заимствования» дизайна Adidas принес извинения маленькому мексиканскому городку22 августа, 10:17 • 23564 просмотра
США отправят певца на российский конкурс «Интервидение» в москве - Politico22 августа, 02:18 • 31001 просмотра
Силы обороны остановили наступление россиян в Донецкой области и взяли в плен 16 военных - ГУР

Киев • УНН

 • 72 просмотра

Украинские военные совместно с РДК и «Братством» ГУР МО остановили наступление рф в Донецкой области, не допустив продвижения к Днепропетровской области. В ходе боев было захвачено 16 пленных, среди которых «знаменосцы» для постановочных видео.

Силы обороны остановили наступление россиян в Донецкой области и взяли в плен 16 военных - ГУР

Украинские воины совместно с подразделениями Русского Добровольческого Корпуса и "Братства" ГУР МО Украины остановили наступление российских войск в Донецкой области и не допустили их продвижения в направлении Днепропетровской области. Об этом сообщает Главное управление разведки, передает УНН.

Детали

Во время боев и зачисток бойцы РДК взяли в плен 16 военнослужащих армии рф. Среди них — так называемые "знаменосцы", которые должны были снимать постановочные видео о якобы захвате украинских населенных пунктов, в частности села Андреевка-Клевцово.

ГУР также обнародовало видео с кадрами пехотных штурмов, работы танковых экипажей, ударов дронов и моментов захвата российских пленных.

Разведчики напоминают: появление с оружием и "триколорами" на нашей земле заканчивается одинаково — уничтожением

- подчеркнули в ГУР.

Силы обороны остановили наступление оккупантов и удержали Зеленый Гай в Донецкой области - ОСУВ "Днепр"23.08.25, 21:32 • 1434 просмотра

Вероника Марченко

Война в Украине
Донецкая область
Днепропетровская область
Министерство обороны Украины
Главное управление разведки Украины
Вооруженные силы Украины
Украина
Беспилотный летательный аппарат