Сили оборони зупинили наступ росіян на Донеччині та взяли у полон 16 військових - ГУР

$41.220.00
47.980.00
ukenru
Ексклюзив
23 серпня, 07:20 • 29274 перегляди
Соляр України 2025: запитання й відповіді про рік попереду
23 серпня, 06:14 • 30139 перегляди
Зеленський: ми свою землю не подаруємо окупанту
23 серпня, 03:30 • 29957 перегляди
День Державного Прапора України та День міста Харкова: що ще відзначають 23 серпня
22 серпня, 18:18 • 19166 перегляди
Трамп про війну в Україні: "Впродовж наступних двох тижнів ми дізнаємося, чим все обернеться"
Ексклюзив
22 серпня, 15:16 • 42708 перегляди
Фармринок завис у правовому вакуумі: уряд зволікає, а пацієнти переплачуютьPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 14:47 • 31559 перегляди
Авіація може стати драйвером економіки: нардеп Веніславський про перспективи галузі після ухвалення Defence City
22 серпня, 14:39 • 29988 перегляди
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідніVideo
Ексклюзив
22 серпня, 14:30 • 25504 перегляди
Інновації врятували Україну, тепер - час промислового розвитку: генерал Девід Грандж про оборону, ЗСУ та авіаціюPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 13:07 • 24935 перегляди
Неякісні окуляри для військових на 25 мільйонів. Історія одного злочинуPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 12:16 • 14040 перегляди
Військові відпустки: що змінює підписаний Президентом закон - пояснення експерта
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+15°
2.1м/с
65%
745мм
Популярнi новини
Напрацювання щодо архітектури гарантій безпеки будуть готові найближчими днями - Зеленський23 серпня, 11:35 • 6908 перегляди
У Харкові повідомили про підозру чоловікам, які скоїли напад на матір українського військового23 серпня, 12:23 • 4066 перегляди
Мінсоцполітики про солідарну пенсійну систему: з цих внесків не мають платитися спеціальні пенсії15:16 • 4842 перегляди
В ОП заявили, що напрацювання гарантій безпеки наразі триває по двом трекам 15:44 • 3710 перегляди
Понад 200 тисяч людей потребують евакуації з двох областей України16:26 • 5182 перегляди
Публікації
Соляр України 2025: запитання й відповіді про рік попереду
Ексклюзив
23 серпня, 07:20 • 29267 перегляди
Знак Зодіаку Діва: характеристика знаку з аналітичним розумом і чутливим серцемPhoto23 серпня, 06:00 • 24524 перегляди
День Державного Прапора України та День міста Харкова: що ще відзначають 23 серпня23 серпня, 03:30 • 29950 перегляди
Смачні та поживні страви з рису: топ цікавих рецептівPhoto22 серпня, 15:31 • 27607 перегляди
Фармринок завис у правовому вакуумі: уряд зволікає, а пацієнти переплачуютьPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 15:16 • 42703 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Фрідріх Мерц
Башар аль-Асад
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Донецька область
Польща
Реклама
УНН Lite
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідніVideo22 серпня, 14:39 • 29986 перегляди
Блейк Лайвлі повертається на екрани з новою головною роллю попри судову тяганину з Джастіном Балдоні22 серпня, 13:10 • 19132 перегляди
Зірка "Дивних див" Міллі Боббі Браун та Джейк Бон Джові усиновили дитинуPhoto22 серпня, 11:46 • 20934 перегляди
Після хвилі обурень через "запозичення" дизайну, Adidas приніс вибачення маленькому мексиканському містечку 22 серпня, 10:17 • 23558 перегляди
США відправлять учасника на російський конкурс "Інтербачення" у москві - Politico22 серпня, 02:18 • 30997 перегляди
Актуальне
Безпілотний літальний апарат
Долар США
КАБ-500
КАБ-250
Євро

Сили оборони зупинили наступ росіян на Донеччині та взяли у полон 16 військових - ГУР

Київ • УНН

 • 14 перегляди

Українські військові спільно з РДК та "Братством" ГУР МО зупинили наступ рф на Донеччині, не допустивши просування до Дніпропетровської області. У ході боїв було захоплено 16 полонених, серед яких "прапороносці" для постановочних відео.

Сили оборони зупинили наступ росіян на Донеччині та взяли у полон 16 військових - ГУР

Українські воїни спільно з підрозділами Російського Добровольчого Корпусу та "Братства" ГУР МО України зупинили наступ російських військ на Донеччині та не допустили їх просування у напрямку Дніпропетровської області. Про це повідомляє Головне управління розвідки, передає УНН.

Деталі

Під час боїв та зачисток бійці РДК взяли у полон 16 військовослужбовців армії рф. Серед них — так звані "прапороносці", які мали знімати постановочні відео про нібито захоплення українських населених пунктів, зокрема села Андріївка-Клевцове.

ГУР також оприлюднило відео з кадрами піхотних штурмів, роботи танкових екіпажів, ударів дронів та моментів захоплення російських полонених.

"Розвідники нагадують: поява зі зброєю і "триколорами" на нашій землі закінчується однаково — знищенням", - наголосили в ГУР.

Сили оборони зупинили наступ окупантів та утримали Зелений Гай на Донеччині - ОСУВ "Дніпро"23.08.25, 21:32 • 1412 переглядiв

Вероніка Марченко

Війна в Україні
Донецька область
Дніпропетровська область
Міністерство оборони України
Головне управління розвідки Міністерства оборони України
Збройні сили України
Україна
Безпілотний літальний апарат