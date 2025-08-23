Сили оборони зупинили наступ росіян на Донеччині та взяли у полон 16 військових - ГУР
Київ • УНН
Українські військові спільно з РДК та "Братством" ГУР МО зупинили наступ рф на Донеччині, не допустивши просування до Дніпропетровської області. У ході боїв було захоплено 16 полонених, серед яких "прапороносці" для постановочних відео.
Українські воїни спільно з підрозділами Російського Добровольчого Корпусу та "Братства" ГУР МО України зупинили наступ російських військ на Донеччині та не допустили їх просування у напрямку Дніпропетровської області. Про це повідомляє Головне управління розвідки, передає УНН.
Деталі
Під час боїв та зачисток бійці РДК взяли у полон 16 військовослужбовців армії рф. Серед них — так звані "прапороносці", які мали знімати постановочні відео про нібито захоплення українських населених пунктів, зокрема села Андріївка-Клевцове.
ГУР також оприлюднило відео з кадрами піхотних штурмів, роботи танкових екіпажів, ударів дронів та моментів захоплення російських полонених.
"Розвідники нагадують: поява зі зброєю і "триколорами" на нашій землі закінчується однаково — знищенням", - наголосили в ГУР.
