Сили оборони зупинили наступ окупантів та утримали Зелений Гай на Донеччині - ОСУВ "Дніпро"
Київ • УНН
Військовослужбовці 37 ОБрМП та 214 ОШБ OPFOR утримують Зелений Гай на Донеччині. Ворог намагається відновити контроль, але українські військові тримають позиції.
Військовослужбовці 37 окремої бригади морської піхоти спільно з 214 окремим штурмовим батальйоном OPFOR зупинили просування російських окупаційних військ та утримують під контролем населений пункт Зелений Гай у Донецькій області, передає УНН із посиланням на ОСУВ "Дніпро".
Деталі
Станом на сьогодні, 23 серпня, ворог намагається повернути контроль над населеним пунктом і продовжує активні штурмові дії на цьому напрямку. Попри це, українські військові утримують позиції.
Пліч-о-пліч з іншими підрозділами Сил Оборони України наші морські піхотинці міцно стоять на захисті українського народу та продовжують нищити противника
Нагадаємо
Нещодавно Сили оборони України, зокрема 5-а окрема важка механізована бригада, повернули під контроль більшу частину населеного пункту Товсте Донецької області. Частина населеного пункту залишається під російською окупацією.
На фронті відбулося 71 боєзіткнення: найгарячіше на Покровському і Новопавлівському напрямках - Генштаб23.08.25, 17:11 • 2052 перегляди