Ексклюзив
23 серпня, 07:20 • 27114 перегляди
Соляр України 2025: запитання й відповіді про рік попереду
23 серпня, 06:14 • 27582 перегляди
Зеленський: ми свою землю не подаруємо окупанту
23 серпня, 03:30 • 28013 перегляди
День Державного Прапора України та День міста Харкова: що ще відзначають 23 серпня
22 серпня, 18:18 • 18017 перегляди
Трамп про війну в Україні: "Впродовж наступних двох тижнів ми дізнаємося, чим все обернеться"
Ексклюзив
22 серпня, 15:16 • 41250 перегляди
Фармринок завис у правовому вакуумі: уряд зволікає, а пацієнти переплачуютьPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 14:47 • 31241 перегляди
Авіація може стати драйвером економіки: нардеп Веніславський про перспективи галузі після ухвалення Defence City
22 серпня, 14:39 • 29313 перегляди
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідніVideo
Ексклюзив
22 серпня, 14:30 • 25428 перегляди
Інновації врятували Україну, тепер - час промислового розвитку: генерал Девід Грандж про оборону, ЗСУ та авіаціюPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 13:07 • 24884 перегляди
Неякісні окуляри для військових на 25 мільйонів. Історія одного злочинуPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 12:16 • 13999 перегляди
Військові відпустки: що змінює підписаний Президентом закон - пояснення експерта
Сили оборони зупинили наступ окупантів та утримали Зелений Гай на Донеччині - ОСУВ "Дніпро"

Київ • УНН

 • 88 перегляди

Військовослужбовці 37 ОБрМП та 214 ОШБ OPFOR утримують Зелений Гай на Донеччині. Ворог намагається відновити контроль, але українські військові тримають позиції.

Сили оборони зупинили наступ окупантів та утримали Зелений Гай на Донеччині - ОСУВ "Дніпро"

Військовослужбовці 37 окремої бригади морської піхоти спільно з 214 окремим штурмовим батальйоном OPFOR зупинили просування російських окупаційних військ та утримують під контролем населений пункт Зелений Гай у Донецькій області, передає УНН із посиланням на ОСУВ "Дніпро".

Деталі

Станом на сьогодні, 23 серпня, ворог намагається повернути контроль над населеним пунктом і продовжує активні штурмові дії на цьому напрямку. Попри це, українські військові утримують позиції.

Пліч-о-пліч з іншими підрозділами Сил Оборони України наші морські піхотинці міцно стоять на захисті українського народу та продовжують нищити противника

- зазначили в бригаді.

Нагадаємо

Нещодавно Сили оборони України, зокрема 5-а окрема важка механізована бригада, повернули під контроль більшу частину населеного пункту Товсте Донецької області. Частина населеного пункту залишається під російською окупацією.

На фронті відбулося 71 боєзіткнення: найгарячіше на Покровському і Новопавлівському напрямках - Генштаб23.08.25, 17:11 • 2052 перегляди

Вероніка Марченко

Війна в Україні
Донецька область
Збройні сили України
Україна