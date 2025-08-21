Українські військові відновили контроль над більшою частиною Товстого на Донеччині
Київ • УНН
Сили оборони України, зокрема 5-а окрема важка механізована бригада, повернули під контроль більшу частину населеного пункту Товсте Донецької області. Частина населеного пункту залишається під російською окупацією.
Сили оборони України повернули під контроль більшу частину населеного пункту Товсте (Толстой) Донецької області. Про це повідомляє УНН з посиланням на Оперативне стратегічне угрупування військ "Дніпро".
Деталі
Операція стала можливою завдяки злагодженим діям захисників 5-ї окремої важкої механізованої бригади Сухопутних військ Збройних сил України.
Завдяки сміливості та професіоналізму піхотних підрозділів, пілотів БПАК та артилерійських розрахунків вдалося досягти цього результату
У мереж з’явилось відповідне відео.
Однак за даними OSINT-проекту DeepState, інша частина населеного пункту знаходиться під російською окупацією.
Нагадаємо
93-тя окрема механізована бригада "Холодний Яр" ЗСУ провела блискавичну операцію поблизу Добропілля, вибивши російські війська з сіл Грузьке та Веселе.