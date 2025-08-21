$41.380.02
07:38 • 9804 перегляди
"Фламінго" з радіусом 3000 км: Зеленський розповів про успіхи української ракетної програми
06:16 • 20638 перегляди
546 з 574 російських дронів та 31 з 40 ракет знешкоджено над Україною, у тому числі один з 4 "Кинджалів"
05:30 • 27666 перегляди
Віцепрезидент США Венс: Європі доведеться взяти на себе "левову частку" витрат за гарантії безпеки для України
20 серпня, 15:55 • 55541 перегляди
США ввели санкції проти суддів Міжнародного кримінального суду
Ексклюзив
20 серпня, 11:22 • 145286 перегляди
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
Ексклюзив
20 серпня, 09:46 • 67223 перегляди
Реорганізація Міністерства нац'єдності: у Мінсоцполітики пояснили, чи вплине це на політику щодо ВПО
Ексклюзив
20 серпня, 09:29 • 118882 перегляди
Україна після війни, чи є шанс на відновлення?!
20 серпня, 08:14 • 308579 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна: які міста готові надати майданчик для перемовинPhoto
Ексклюзив
20 серпня, 06:54 • 94583 перегляди
Нардепа Німченка обікрали на парковці біля супермаркету
20 серпня, 06:49 • 87955 перегляди
Спецпосланець Трампа Віткофф: гарантії безпеки будуть відправною точкою для українців у будь-якій мирній угоді
Українські військові відновили контроль над більшою частиною Товстого на Донеччині

Київ • УНН

 • 26 перегляди

Сили оборони України, зокрема 5-а окрема важка механізована бригада, повернули під контроль більшу частину населеного пункту Товсте Донецької області. Частина населеного пункту залишається під російською окупацією.

Українські військові відновили контроль над більшою частиною Товстого на Донеччині

Сили оборони України повернули під контроль більшу частину населеного пункту Товсте (Толстой) Донецької області. Про це повідомляє УНН з посиланням на Оперативне стратегічне угрупування військ "Дніпро".

Деталі

Операція стала можливою завдяки злагодженим діям захисників 5-ї окремої важкої механізованої бригади Сухопутних військ Збройних сил України.

Завдяки сміливості та професіоналізму піхотних підрозділів, пілотів БПАК та артилерійських розрахунків вдалося досягти цього результату

 - йдеться у повідомленні.

У мереж з’явилось відповідне відео.

Однак за даними OSINT-проекту DeepState, інша частина населеного пункту знаходиться під російською окупацією.

Нагадаємо

93-тя окрема механізована бригада "Холодний Яр" ЗСУ провела блискавичну операцію поблизу Добропілля, вибивши російські війська з сіл Грузьке та Веселе.

Євген Устименко

