"Холодний Яр" звільнив Грузьке та Веселе: роботи з кулеметами й артилерія знищили окупантів
Київ • УНН
93-тя бригада ЗСУ "Холодний Яр" звільнила Грузьке та Веселе поблизу Добропілля. Унікальність операції – використання ударних роботів, які розстрілювали ворога впритул.
93-тя окрема механізована бригада "Холодний Яр" провела блискавичну операцію поблизу Добропілля, вибивши російські війська з сіл Грузьке та Веселе. Унікальність бою – у використанні ударних роботів, які фактично впритул розстрілювали ворога. Про це повідомила 93 бригада в Телеграм, пише УНН.
Деталі
Підрозділи 93-ї бригади ЗСУ "Холодний Яр" успішно повернули під український контроль два населені пункти – Грузьке та Веселе, розташовані неподалік Добропілля, де напередодні російські війська намагалися закріпитися після прориву.
В операції брали участь підрозділи розвідки, оператори безпілотних комплексів та артилеристи. Проте головною новацією штурму стало застосування ударних наземних роботизованих систем. Оснащені кулеметами, вони діяли з максимальною точністю – під прикриттям вогню під'їжджали до позицій противника й відкривали прицільний вогонь просто з декількох метрів.
Паралельно дрони здійснювали коригування артилерійського вогню та виявляли ворожі укриття. Така синхронна робота піхоти, артилерії, безпілотників і роботів дала приголомшливий результат – значні втрати ворога та звільнення територій без надмірних ризиків для українських воїнів.
"У результаті штурмових дій воїни 93-ї ліквідували і захопили в полон значну кількість росіян", – повідомили українські воїни.
Ця операція вкотре довела, що поєднання професіоналізму українських бійців і сучасних технологій здатне ламати будь-які укріплення ворога.
Нагадаємо
Понад третина боїв на фронті відбулася на Покровському напрямку, де знешкоджено 172 окупанти та 106 дронів. Загалом за добу зафіксовано 97 бойових зіткнень, 2 ракетні та 77 авіаційних ударів.