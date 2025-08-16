$41.450.06
20:15
Британія розмістить війська в Україні протягом тижня після припинення вогню - The Telegraph
20:08
Переговори на Алясці: США розглядають санкції проти нафтових гігантів рф для припинення війни
19:11
Трамп та путін зустрілись на АлясціPhoto
18:26
Українські військові зупинили просування ворога на Покровському напрямку: зачищено сім населених пунктів
15 серпня, 11:40
Макрон і Зеленський переговорили перед самітом Трампа та путіна, домовилися про зустріч після Аляски
Ексклюзив
15 серпня, 11:14
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям
Ексклюзив
15 серпня, 09:59
Нардеп Володимир Крейденко: збереження й розвиток вітчизняного авіапрому - питання національного суверенітету та технологічної незалежності
Ексклюзив
15 серпня, 09:48
Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна
Ексклюзив
15 серпня, 08:34
Судді відступили від власної практики Верховного Суду під час розгляду справи банку "Конкорд" - екссуддя
15 серпня, 04:50
Сили оборони України вразили російський порт "Оля" в астраханській області
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям
Ексклюзив
15 серпня, 11:14
Ми-8 нищать дрони рф, а їх ремонт контролюватиме компанія з орбіти російського ОПК - на чию користь це рішення?15 серпня, 10:28 • 125849 перегляди
Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна
Ексклюзив
15 серпня, 09:48
Святковий стіл на Успіння Богородиці: добірка перевірених рецептів пирогівPhoto15 серпня, 07:14 • 153317 перегляди
На роздоріжжі: найближче голосування за Defence City може змінити майбутнє української авіації
Ексклюзив
14 серпня, 14:49
"Холодний Яр" звільнив Грузьке та Веселе: роботи з кулеметами й артилерія знищили окупантів

Київ • УНН

 • 176 перегляди

93-тя бригада ЗСУ "Холодний Яр" звільнила Грузьке та Веселе поблизу Добропілля. Унікальність операції – використання ударних роботів, які розстрілювали ворога впритул.

"Холодний Яр" звільнив Грузьке та Веселе: роботи з кулеметами й артилерія знищили окупантів

93-тя окрема механізована бригада "Холодний Яр" провела блискавичну операцію поблизу Добропілля, вибивши російські війська з сіл Грузьке та Веселе. Унікальність бою – у використанні ударних роботів, які фактично впритул розстрілювали ворога. Про це повідомила 93 бригада в Телеграм, пише УНН.

Деталі

Підрозділи 93-ї бригади ЗСУ "Холодний Яр" успішно повернули під український контроль два населені пункти – Грузьке та Веселе, розташовані неподалік Добропілля, де напередодні російські війська намагалися закріпитися після прориву.

В операції брали участь підрозділи розвідки, оператори безпілотних комплексів та артилеристи. Проте головною новацією штурму стало застосування ударних наземних роботизованих систем. Оснащені кулеметами, вони діяли з максимальною точністю – під прикриттям вогню під'їжджали до позицій противника й відкривали прицільний вогонь просто з декількох метрів.

Українські військові зупинили просування ворога на Покровському напрямку: зачищено сім населених пунктів15.08.25, 21:26 • 13342 перегляди

Паралельно дрони здійснювали коригування артилерійського вогню та виявляли ворожі укриття. Така синхронна робота піхоти, артилерії, безпілотників і роботів дала приголомшливий результат – значні втрати ворога та звільнення територій без надмірних ризиків для українських воїнів.

"У результаті штурмових дій воїни 93-ї ліквідували і захопили в полон значну кількість росіян", – повідомили українські воїни.

Ця операція вкотре довела, що поєднання професіоналізму українських бійців і сучасних технологій здатне ламати будь-які укріплення ворога.

Нагадаємо

Понад третина боїв на фронті відбулася на Покровському напрямку, де знешкоджено 172 окупанти та 106 дронів. Загалом за добу зафіксовано 97 бойових зіткнень, 2 ракетні та 77 авіаційних ударів.

Степан Гафтко

Війна
Telegram
Покровськ
Збройні сили України
Україна
Безпілотний літальний апарат