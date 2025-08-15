Третина боїв сьогодні на Покровському напрямку, втрати ворога тут сягнули 172 окупантів - Генштаб

$41.450.06
Трамп та путін зустрілись на АлясціPhoto
18:26 • 11385 перегляди
Українські військові зупинили просування ворога на Покровському напрямку: зачищено сім населених пунктів
15 серпня, 11:40 • 85316 перегляди
Макрон і Зеленський переговорили перед самітом Трампа та путіна, домовилися про зустріч після Аляски
Ексклюзив
15 серпня, 11:14 • 134778 перегляди
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям
Ексклюзив
15 серпня, 09:59 • 78929 перегляди
Нардеп Володимир Крейденко: збереження й розвиток вітчизняного авіапрому - питання національного суверенітету та технологічної незалежності
Ексклюзив
15 серпня, 09:48 • 131073 перегляди
Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна
Ексклюзив
15 серпня, 08:34 • 54754 перегляди
Судді відступили від власної практики Верховного Суду під час розгляду справи банку "Конкорд" - екссуддя
15 серпня, 04:50 • 80591 перегляди
Сили оборони України вразили російський порт "Оля" в астраханській області
15 серпня, 03:55 • 105182 перегляди
Переговори Трампа з путіним на Алясці: Білий дім оприлюднив розклад зустрічі
15 серпня, 03:09 • 60799 перегляди
"Аляска підтримує Україну": в Анкориджі проходить масштабний мітинг напередодні зустрічі Трампа та путінаVideo
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям
Ексклюзив
15 серпня, 11:14 • 134780 перегляди
Ми-8 нищать дрони рф, а їх ремонт контролюватиме компанія з орбіти російського ОПК - на чию користь це рішення?15 серпня, 10:28 • 123435 перегляди
Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна
Ексклюзив
15 серпня, 09:48 • 131073 перегляди
Святковий стіл на Успіння Богородиці: добірка перевірених рецептів пирогівPhoto15 серпня, 07:14 • 151994 перегляди
На роздоріжжі: найближче голосування за Defence City може змінити майбутнє української авіації
Ексклюзив
14 серпня, 14:49 • 238592 перегляди
Третина боїв сьогодні на Покровському напрямку, втрати ворога тут сягнули 172 окупантів - Генштаб

Київ • УНН

 • 1224 перегляди

Понад третина боїв на фронті відбулася на Покровському напрямку, де знешкоджено 172 окупанти та 106 дронів. Загалом за добу зафіксовано 97 бойових зіткнень, 2 ракетні та 77 авіаційних ударів.

Третина боїв сьогодні на Покровському напрямку, втрати ворога тут сягнули 172 окупантів - Генштаб

Понад третина з 97 боїв на фронті сталася з початку поточної доби на Покровському напрямку, на цьому напрямку, за попередніми даними, сьогодні знешкоджено 172 окупанти, з них 132 - безповоротно, а також серед іншого 106 дронів та два ворожі пункти управління безпілотниками, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ у зведенні на 22 годину 15 серпня, пише УНН.

Загалом, від початку цієї доби відбулося 97 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження

- повідомили у Генштабі.

Сьогодні російські загарбники, як вказано, завдали по позиціях наших військ та населених пунктах двох ракетних та 77 авіаційних ударів, застосувавши три ракети та скинувши 133 керовані авіаційні бомби. Крім цього, залучили для ураження 1 568 дронів-камікадзе та здійснили близько 4 000 обстрілів.

Ситуація за напрямками

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби відбулося п’ять бойових зіткнень. Крім того, ворог завдав 13 авіаційних ударів, скинув 32 керовані авіабомби, а також здійснив 165 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема чотири - із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили три атаки противника поблизу населених пунктів Вовчанськ та Кам’янка. Одне бойове зіткнення продовжується до цього часу.

На Куп’янському напрямку агресор двічі намагався йти вперед у районах населених пунктів Петропавлівка та Загризове. Українські захисники успішно зупинили ворожі атаки.

На Лиманському напрямку російські загарбники вісім разів атакували позиції Сил оборони поблизу населених пунктів Карпівка, Шандриголове, Колодязі, Ямпіль, Григорівка. Чотири бойові зіткнення тривають дотепер.

На Сіверському напрямку наші захисники відбили п’ять атак окупаційних військ поблизу Григорівки, Серебрянки, Федорівки, Переїзного та в напрямку Сіверська. Дотепер не вщухає одне боєзіткнення.

На Краматорському напрямку українські захисники зупинили атаку противника в районі Оріхово-Василівки.

На Торецькому напрямку росіяни шість разів штурмували позиції українських підрозділів поблизу Плещіївки, Степанівки, Яблунівки та Русиного Яру.

На Покровському напрямку, від початку цієї доби, противник 35 разів намагався просуватися уперед у районах населених пунктів Полтавка, Володимирівка, Федорівка, Новоекономічне, Родинське, Сухецьке, Промінь, Покровськ, Звірове, Удачне, Дачне, Новоукраїнка. Дотепер тривають два бойові зіткнення.

"Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, було знешкоджено 172 окупанти, з них 132 - безповоротно. Також знищено сім автомобілів, чотири мотоцикли, 106 безпілотних літальних апаратів та два пункти управління безпілотними літальними апаратами", - ідеться у зведенні.

Українські військові зупинили просування ворога на Покровському напрямку: зачищено сім населених пунктів15.08.25, 21:26 • 11395 переглядiв

На Новопавлівському напрямку ворог 12 разів намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Комишуваха, Зелене Поле, Маліївка, Запорізьке, Ольгівка. Два бойові зіткнення продовжуються дотепер.

На Гуляйпільському напрямку окупанти завдали авіаційного удару по населеному пункту Білогір’я.

На Оріхівському напрямку сьогодні ворог не проводив наступальних дій.

На Придніпровському напрямку українські воїни відбили п’ять атак окупантів у бік Приморського, Антонівського моста та острова Білогрудий.

"Сьогодні варто відзначити воїнів 426-го окремого батальйону безпілотних систем, які ефективно нищать ворога", - вказали у Генштабі.

Юлія Шрамко

Війна
Вовчанськ
Покровськ
Реактивна система залпового вогню
Генеральний штаб Збройних сил України
Приморськ (Україна)
Лиман (місто)
НАТО
Збройні сили України
Білогір'я
Гуляйполе
Сіверськ
Торецьк
Андрій Пишний
Україна
Краматорськ
Безпілотний літальний апарат
Куп'янськ