19:11
Трамп и путин встретились на АляскеPhoto
18:26
Украинские военные остановили продвижение врага на Покровском направлении: зачищены семь населенных пунктов
15 августа, 11:40
Макрон и Зеленский переговорили перед саммитом Трампа и путина, договорились о встрече после Аляски
Эксклюзив
15 августа, 11:14
Взяточник во власти: как Кузьминых избегает приговора, живет за счет налогоплательщиков и продвигает инициативы, невыгодные украинцам
Эксклюзив
15 августа, 09:59
Нардеп Владимир Крейденко: сохранение и развитие отечественного авиапрома - вопрос национального суверенитета и технологической независимости
Эксклюзив
15 августа, 09:48
Не будет переломной: политолог назвал возможные сценарии встречи Трампа и путина
Эксклюзив
15 августа, 08:34
Судьи отступили от собственной практики Верховного Суда при рассмотрении дела банка "Конкорд" - экс-судья
15 августа, 04:50
Силы обороны Украины поразили российский порт "Оля" в астраханской области
15 августа, 03:55
Переговоры Трампа с Путиным на Аляске: Белый дом обнародовал расписание встречи
15 августа, 03:09
«Аляска поддерживает Украину»: в Анкоридже проходит масштабный митинг накануне встречи Трампа и ПутинаVideo
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2025

Треть боев сегодня на Покровском направлении, потери врага здесь достигли 172 оккупантов - Генштаб

Киев • УНН

 • 30 просмотра

Более трети боев на фронте произошло на Покровском направлении, где обезврежено 172 оккупанта и 106 дронов. Всего за сутки зафиксировано 97 боевых столкновений, 2 ракетных и 77 авиационных ударов.

Треть боев сегодня на Покровском направлении, потери врага здесь достигли 172 оккупантов - Генштаб

Более трети из 97 боев на фронте произошло с начала текущих суток на Покровском направлении, на этом направлении, по предварительным данным, сегодня обезврежено 172 оккупанта, из них 132 - безвозвратно, а также среди прочего 106 дронов и два вражеских пункта управления беспилотниками, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в сводке на 22 часа 15 августа, пишет УНН.

Всего с начала этих суток произошло 97 боевых столкновений. Украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться вглубь нашей территории, нанося ему огневое поражение

- сообщили в Генштабе.

Сегодня российские захватчики, как указано, нанесли по позициям наших войск и населенным пунктам два ракетных и 77 авиационных ударов, применив три ракеты и сбросив 133 управляемые авиационные бомбы. Кроме этого, задействовали для поражения 1 568 дронов-камикадзе и совершили около 4 000 обстрелов.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошло пять боевых столкновений. Кроме того, враг нанес 13 авиационных ударов, сбросил 32 управляемые авиабомбы, а также совершил 165 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе четыре - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отбили три атаки противника вблизи населенных пунктов Волчанск и Каменка. Одно боевое столкновение продолжается до сих пор.

На Купянском направлении агрессор дважды пытался идти вперед в районах населенных пунктов Петропавловка и Загрызово. Украинские защитники успешно остановили вражеские атаки.

На Лиманском направлении российские захватчики восемь раз атаковали позиции Сил обороны вблизи населенных пунктов Карповка, Шандриголово, Колодязи, Ямполь, Григоровка. Четыре боевых столкновения продолжаются до сих пор.

На Северском направлении наши защитники отбили пять атак оккупационных войск вблизи Григоровки, Серебрянки, Федоровки, Переездного и в направлении Северска. До сих пор не утихает одно боестолкновение.

На Краматорском направлении украинские защитники остановили атаку противника в районе Орехово-Васильевки.

На Торецком направлении россияне шесть раз штурмовали позиции украинских подразделений вблизи Плещеевки, Степановки, Яблоновки и Русиного Яра.

На Покровском направлении, с начала этих суток, противник 35 раз пытался продвигаться вперед в районах населенных пунктов Полтавка, Владимировка, Федоровка, Новоекономическое, Родинское, Сухецкое, Проминь, Покровск, Зверово, Удачное, Дачное, Новоукраинка. До сих пор продолжаются два боевых столкновения.

"Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, было обезврежено 172 оккупанта, из них 132 - безвозвратно. Также уничтожено семь автомобилей, четыре мотоцикла, 106 беспилотных летательных аппаратов и два пункта управления беспилотными летательными аппаратами", - говорится в сводке.

Украинские военные остановили продвижение врага на Покровском направлении: зачищены семь населенных пунктов15.08.25, 21:26 • 6042 просмотра

На Новопавловском направлении враг 12 раз пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Камышеваха, Зеленое Поле, Малеевка, Запорожское, Ольговка. Два боевых столкновения продолжаются до сих пор.

На Гуляйпольском направлении оккупанты нанесли авиационный удар по населенному пункту Белогорье.

На Ореховском направлении сегодня враг не проводил наступательных действий.

На Приднепровском направлении украинские воины отбили пять атак оккупантов в сторону Приморского, Антоновского моста и острова Белогрудый.

"Сегодня стоит отметить воинов 426-го отдельного батальона беспилотных систем, которые эффективно уничтожают врага", - указали в Генштабе.

Юлия Шрамко

Война
Волчанск
Покровск
Многоствольная ракетная установка
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Приморск
Лайман, Украина
НАТО
Вооруженные силы Украины
Bilohiria
Гуляйполе
Северск
Торецк
Андрей Пышный
Украина
Краматорск
Беспилотный летательный аппарат
