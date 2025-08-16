"Холодный Яр" освободил Грузское и Веселое: работы с пулеметами и артиллерия уничтожили оккупантов

93-я отдельная механизированная бригада "Холодный Яр" провела молниеносную операцию вблизи Доброполья, выбив российские войска из сел Грузское и Веселое. Уникальность боя – в использовании ударных роботов, которые фактически в упор расстреливали врага. Об этом сообщила 93 бригада в Телеграм, пишет УНН.

Детали

Подразделения 93-й бригады ВСУ "Холодный Яр" успешно вернули под украинский контроль два населенных пункта – Грузское и Веселое, расположенные неподалеку от Доброполья, где накануне российские войска пытались закрепиться после прорыва.

В операции принимали участие подразделения разведки, операторы беспилотных комплексов и артиллеристы. Однако главной новацией штурма стало применение ударных наземных роботизированных систем. Оснащенные пулеметами, они действовали с максимальной точностью – под прикрытием огня подъезжали к позициям противника и открывали прицельный огонь прямо с нескольких метров.

Украинские военные остановили продвижение врага на Покровском направлении: зачищены семь населенных пунктов

Параллельно дроны осуществляли корректировку артиллерийского огня и выявляли вражеские укрытия. Такая синхронная работа пехоты, артиллерии, беспилотников и роботов дала потрясающий результат – значительные потери врага и освобождение территорий без чрезмерных рисков для украинских воинов.

"В результате штурмовых действий воины 93-й ликвидировали и захватили в плен значительное количество россиян", – сообщили украинские воины.

Эта операция в очередной раз доказала, что сочетание профессионализма украинских бойцов и современных технологий способно ломать любые укрепления врага.

Напомним

Более трети боев на фронте произошло на Покровском направлении, где обезврежено 172 оккупанта и 106 дронов. Всего за сутки зафиксировано 97 боевых столкновений, 2 ракетных и 77 авиационных ударов.