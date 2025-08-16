$41.450.06
20:15 • 3102 просмотра
Британия разместит войска в Украине в течение недели после прекращения огня - The Telegraph
20:08 • 3980 просмотра
Переговоры на Аляске: США рассматривают санкции против нефтяных гигантов рф для прекращения войны
19:11 • 7086 просмотра
Трамп и путин встретились на АляскеPhoto
18:26 • 13324 просмотра
Украинские военные остановили продвижение врага на Покровском направлении: зачищены семь населенных пунктов
15 августа, 11:40 • 87448 просмотра
Макрон и Зеленский переговорили перед саммитом Трампа и путина, договорились о встрече после Аляски
Эксклюзив
15 августа, 11:14 • 137694 просмотра
Взяточник во власти: как Кузьминых избегает приговора, живет за счет налогоплательщиков и продвигает инициативы, невыгодные украинцам
Эксклюзив
15 августа, 09:59 • 80121 просмотра
Нардеп Владимир Крейденко: сохранение и развитие отечественного авиапрома - вопрос национального суверенитета и технологической независимости
Эксклюзив
15 августа, 09:48 • 133092 просмотра
Не будет переломной: политолог назвал возможные сценарии встречи Трампа и путина
Эксклюзив
15 августа, 08:34 • 55256 просмотра
Судьи отступили от собственной практики Верховного Суда при рассмотрении дела банка "Конкорд" - экс-судья
15 августа, 04:50 • 80827 просмотра
Силы обороны Украины поразили российский порт "Оля" в астраханской области
Главная
политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Наши за границей
Новости Мира
Киев
Киевская область
Здоровье
Технологии
спорт
Культура
Лайфхак
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

"Холодный Яр" освободил Грузское и Веселое: работы с пулеметами и артиллерия уничтожили оккупантов

Киев • УНН

 • 154 просмотра

93-я бригада ВСУ "Холодный Яр" освободила Грузское и Веселое вблизи Доброполья. Уникальность операции – использование ударных роботов, которые расстреливали врага в упор.

"Холодный Яр" освободил Грузское и Веселое: работы с пулеметами и артиллерия уничтожили оккупантов

93-я отдельная механизированная бригада "Холодный Яр" провела молниеносную операцию вблизи Доброполья, выбив российские войска из сел Грузское и Веселое. Уникальность боя – в использовании ударных роботов, которые фактически в упор расстреливали врага. Об этом сообщила 93 бригада в Телеграм, пишет УНН.

Детали

Подразделения 93-й бригады ВСУ "Холодный Яр" успешно вернули под украинский контроль два населенных пункта – Грузское и Веселое, расположенные неподалеку от Доброполья, где накануне российские войска пытались закрепиться после прорыва.

В операции принимали участие подразделения разведки, операторы беспилотных комплексов и артиллеристы. Однако главной новацией штурма стало применение ударных наземных роботизированных систем. Оснащенные пулеметами, они действовали с максимальной точностью – под прикрытием огня подъезжали к позициям противника и открывали прицельный огонь прямо с нескольких метров.

Украинские военные остановили продвижение врага на Покровском направлении: зачищены семь населенных пунктов15.08.25, 21:26 • 13326 просмотров

Параллельно дроны осуществляли корректировку артиллерийского огня и выявляли вражеские укрытия. Такая синхронная работа пехоты, артиллерии, беспилотников и роботов дала потрясающий результат – значительные потери врага и освобождение территорий без чрезмерных рисков для украинских воинов.

"В результате штурмовых действий воины 93-й ликвидировали и захватили в плен значительное количество россиян", – сообщили украинские воины.

Эта операция в очередной раз доказала, что сочетание профессионализма украинских бойцов и современных технологий способно ломать любые укрепления врага.

Напомним

Более трети боев на фронте произошло на Покровском направлении, где обезврежено 172 оккупанта и 106 дронов. Всего за сутки зафиксировано 97 боевых столкновений, 2 ракетных и 77 авиационных ударов.

Степан Гафтко

Война
Telegram
Покровск
Вооруженные силы Украины
Украина
Беспилотный летательный аппарат