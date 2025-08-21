Украинские военные восстановили контроль над большей частью Толстого в Донецкой области
Киев • УНН
Силы обороны Украины, в частности 5-я отдельная тяжелая механизированная бригада, вернули под контроль большую часть населенного пункта Толстое Донецкой области. Часть населенного пункта остается под российской оккупацией.
Силы обороны Украины вернули под контроль большую часть населенного пункта Толстое Донецкой области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Оперативную стратегическую группировку войск "Днепр".
Детали
Операция стала возможной благодаря слаженным действиям защитников 5-й отдельной тяжелой механизированной бригады Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.
Благодаря смелости и профессионализму пехотных подразделений, пилотов БПАК и артиллерийских расчетов удалось достичь этого результата
В сети появилось соответствующее видео.
Однако по данным OSINT-проекта DeepState, другая часть населенного пункта находится под российской оккупацией.
Напомним
