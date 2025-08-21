Украинские военные восстановили контроль над большей частью Толстого в Донецкой области

$41.380.02
48.170.16
ukenru
07:38 • 9810 просмотра
"Фламинго" с радиусом 3000 км: Зеленский рассказал об успехах украинской ракетной программы
06:16 • 20645 просмотра
546 из 574 российских дронов и 31 из 40 ракет обезврежены над Украиной, в том числе один из 4 "Кинжалов"
05:30 • 27669 просмотра
Вице-президент США Вэнс: Европе придется взять на себя "львиную долю" расходов по гарантиям безопасности для Украины
20 августа, 15:55 • 55544 просмотра
США ввели санкции против судей Международного уголовного суда
Эксклюзив
20 августа, 11:22 • 145293 просмотра
Фармлоббизм под прикрытием евроинтеграции: рынок БАДов в опасности
Эксклюзив
20 августа, 09:46 • 67225 просмотра
Реорганизация Министерства национального единства: в Минсоцполитики объяснили, повлияет ли это на политику в отношении ВПЛ
Эксклюзив
20 августа, 09:29 • 118886 просмотра
Украина после войны, есть ли шанс на восстановление?!
20 августа, 08:14 • 308604 просмотра
Встреча Зеленского и Путина: какие города готовы предоставить площадку для переговоровPhoto
Эксклюзив
20 августа, 06:54 • 94593 просмотра
Нардепа Нимченко обокрали на парковке возле супермаркета
20 августа, 06:49 • 87964 просмотра
Спецпосланник Трампа Уиткофф: гарантии безопасности будут отправной точкой для украинцев в любом мирном соглашении
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

"Сорванные планы противника": украинские бойцы показали сокрушительные удары по оккупантам на Краматорском направленииVideo20 августа, 23:57 • 21458 просмотра
Кремль отказывается от двусторонней встречи Путина с Зеленским, предлагая "стамбульский формат" - ISW21 августа, 00:59 • 43347 просмотра
Украина под массированным ночным ударом: взрывы в Киеве, Львове и Луцке21 августа, 01:48 • 48713 просмотра
Удар по Мукачево: не менее 12 пострадавших, местных просят оставаться дома04:21 • 45386 просмотра
Ракетная атака рф на предприятие на Закарпатье: разрушены склады - ОВА05:21 • 28156 просмотра
Народные депутаты еще в 2020 году предупреждали о правовой коллизии, которая теперь лишила акционеров банков доступа к правосудию20 августа, 12:11 • 66382 просмотра
Фармлоббизм под прикрытием евроинтеграции: рынок БАДов в опасности
Эксклюзив
20 августа, 11:22 • 145287 просмотра
Украина после войны, есть ли шанс на восстановление?!
Эксклюзив
20 августа, 09:29 • 118882 просмотра
Встреча Зеленского и Путина: какие города готовы предоставить площадку для переговоровPhoto20 августа, 08:14 • 308584 просмотра
путину бросили вызов, ситуация зависит теперь от него: политолог о встрече Зеленского и Трампа
Эксклюзив
19 августа, 12:13 • 279764 просмотра
Холли Берри отпраздновала 59-й день рождения на Бора-Бора и поделилась эффектными снимками в бикиниPhoto20 августа, 12:51 • 40152 просмотра
Valentino назначил Риккардо Беллини новым генеральным директором20 августа, 12:45 • 36634 просмотра
Звезда "Звездных войн" рассказал, что размышлял об эмиграции из-за переизбрания Трампа20 августа, 11:47 • 37266 просмотра
Звезда "Purple Rain" судится с наследниками Prince из-за имени "Аполлония"20 августа, 09:18 • 65898 просмотра
Евровидение-2026 состоится в Вене: "Винер Штадтхалле" снова станет ареной мирового шоу20 августа, 08:11 • 80599 просмотра
Украинские военные восстановили контроль над большей частью Толстого в Донецкой области

Киев • УНН

 • 26 просмотра

Силы обороны Украины, в частности 5-я отдельная тяжелая механизированная бригада, вернули под контроль большую часть населенного пункта Толстое Донецкой области. Часть населенного пункта остается под российской оккупацией.

Украинские военные восстановили контроль над большей частью Толстого в Донецкой области

Силы обороны Украины вернули под контроль большую часть населенного пункта Толстое Донецкой области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Оперативную стратегическую группировку войск "Днепр".

Детали

Операция стала возможной благодаря слаженным действиям защитников 5-й отдельной тяжелой механизированной бригады Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

Благодаря смелости и профессионализму пехотных подразделений, пилотов БПАК и артиллерийских расчетов удалось достичь этого результата

 - говорится в сообщении.

В сети появилось соответствующее видео.

Однако по данным OSINT-проекта DeepState, другая часть населенного пункта находится под российской оккупацией.

Напомним

93-я отдельная механизированная бригада "Холодный Яр" ВСУ провела молниеносную операцию вблизи Доброполья, выбив российские войска из сел Грузское и Веселое.

Евгений Устименко

