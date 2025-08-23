$41.220.00
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

На фронті відбулося 71 боєзіткнення: найгарячіше на Покровському і Новопавлівському напрямках - Генштаб

Київ • УНН

 • 10 перегляди

Генштаб повідомляє про 71 бойове зіткнення на фронті станом на 16:00. Найактивніші бої тривають на Покровському та Новопавлівському напрямках.

Від початку доби станом на 16:00 на фронті відбулося 71 бойове зіткнення. Армія рф активно атакує на Покровському і Новопавлівському напрямках. Про це повідомляє Генштаб, пише УНН.

Противник з території рф завдав артилерійських обстрілів по районах населених пунктів Клюси, Гута-Студенецька Чернігівської області; Нововасилівка, Середина-Буда, Прогрес, Біла Береза Сумської області; також авіаударів зазнали Стара Гута, Нова Гута та Бунякине Сумської області

- йдеться у повідомленні.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках противник двічі атакував позиції Сил оборони, бої тривають. Також ворог завдав 4 авіаційних ударів, застосувавши при цьому 13 керованих авіабомб, та здійснив 82 обстріли, один із яких – із реактивної системи залпового вогню. В той же час українські підрозділи здійснили активні дії, мали успіх на окремих ділянках.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося два боєзіткнення.

На Куп’янському напрямку ворог протягом дня три рази намагався просунутися до наших позицій у районах Западного, Загризового та в напрямку Куп’янська. Сили оборони успішно відбили дві атаки, ще одне боєзіткнення триває.

На Лиманському напрямку українські захисники відбили сім наступальних дій загарбницької армії у районах населених пунктів Греківка, Рідкодуб, Колодязі та у бік Шандриголового, Дронівки; ще два боєзіткнення досі тривають.

На Сіверському напрямку українські воїни відбили п’ять ворожих атак. Підрозділи окупантів намагалися просунутися у районах Григорівки, Переїзного та Федорівки.

На Краматорському напрямку українські військові відбили п’ять атак противника, три боєзіткнення тривають. Ворог атакував в районі Часового Яру та в напряму Ступочок, Предтечиного, Білої Гори.

На Торецькому напрямку загарбники сім разів йшли вперед на позиції наших підрозділів у напрямку Плещіївки, Катеринівки, Полтавки та Попового Яру. Чотири боєзіткнення тривають до цього часу.

На Покровському напрямку протягом дня противник 23 рази намагався просунутися до наших позицій поблизу населених пунктів Маяк, Нове Шахове, Красний Лиман, Новоекономічне, Миролюбівка, Звірове, Удачне, Новоукраїнка та у бік населених пунктів Родинське, Покровськ, Балаган, Молодецьке. Два боєзіткнення тривають.

На Новопавлівському напрямку агресор 12 разів атакував у районах населених пунктів Вільне Поле, Маліївка, Воскресенка, Темирівка, Ольгівка та у бік Іванівки, Запорізького. Чотири боєзіткнення наразі тривають.

На Оріхівському та Гуляйпільському напрямках на даний час ворог наступальних дій не проводив.

На Придніпровському напрямку дві спроби противника просунутись вперед на позиції українських підрозділів зазнали невдачі.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці, на даний час, не відбулося.

Ольга Розгон

