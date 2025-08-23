$41.220.00
На фронте произошло 71 боестолкновение: жарче всего на Покровском и Новопавловском направлениях - Генштаб

Киев • УНН

 • 4 просмотра

Генштаб сообщает о 71 боевом столкновении на фронте по состоянию на 16:00. Самые активные бои продолжаются на Покровском и Новопавловском направлениях.

На фронте произошло 71 боестолкновение: жарче всего на Покровском и Новопавловском направлениях - Генштаб

С начала суток по состоянию на 16:00 на фронте произошло 71 боевое столкновение. Армия рф активно атакует на Покровском и Новопавловском направлениях. Об этом сообщает Генштаб, пишет УНН.

Противник с территории РФ нанес артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов Клюсы, Гута-Студенецкая Черниговской области; Нововасильевка, Середина-Буда, Прогресс, Белая Береза Сумской области; также авиаудары получили Старая Гута, Новая Гута и Бунякино Сумской области

- говорится в сообщении.

На Северско-Слобожанском и Курском направлениях противник дважды атаковал позиции Сил обороны, бои продолжаются. Также враг нанес 4 авиационных удара, применив при этом 13 управляемых авиабомб, и совершил 82 обстрела, один из которых – из реактивной системы залпового огня. В то же время украинские подразделения совершили активные действия, имели успех на отдельных участках.

На Южно-Слобожанском направлении произошло два боестолкновения.

На Купянском направлении враг в течение дня три раза пытался продвинуться к нашим позициям в районах Западного, Загрызового и в направлении Купянска. Силы обороны успешно отбили две атаки, еще одно боестолкновение продолжается.

На Лиманском направлении украинские защитники отбили семь наступательных действий захватнической армии в районах населенных пунктов Грековка, Редкодуб, Колодязи и в сторону Шандриголового, Дроновки; еще два боестолкновения до сих пор продолжаются.

На Северском направлении украинские воины отбили пять вражеских атак. Подразделения оккупантов пытались продвинуться в районах Григоровки, Переездного и Федоровки.

На Краматорском направлении украинские военные отбили пять атак противника, три боестолкновения продолжаются. Враг атаковал в районе Часового Яра и в направлении Ступочек, Предтечино, Белой Горы.

На Торецком направлении захватчики семь раз шли вперед на позиции наших подразделений в направлении Плещеевки, Катериновки, Полтавки и Попового Яра. Четыре боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Покровском направлении в течение дня противник 23 раза пытался продвинуться к нашим позициям вблизи населенных пунктов Маяк, Новое Шахово, Красный Лиман, Новоэкономическое, Миролюбовка, Зверово, Удачное, Новоукраинка и в сторону населенных пунктов Родинское, Покровск, Балаган, Молодецкое. Два боестолкновения продолжаются.

На Новопавловском направлении агрессор 12 раз атаковал в районах населенных пунктов Вольное Поле, Малеевка, Воскресенка, Темировка, Ольговка и в сторону Ивановки, Запорожского. Четыре боестолкновения сейчас продолжаются.

На Ореховском и Гуляйпольском направлениях в настоящее время враг наступательных действий не проводил.

На Приднепровском направлении две попытки противника продвинуться вперед на позиции украинских подразделений потерпели неудачу.

На других направлениях существенных изменений в обстановке, на данный момент, не произошло.

Ольга Розгон

