Силы обороны остановили наступление оккупантов и удержали Зеленый Гай в Донецкой области - ОСУВ "Днепр"
Киев • УНН
Военнослужащие 37 ОБрМП и 214 ОШБ OPFOR удерживают Зеленый Гай в Донецкой области. Враг пытается восстановить контроль, но украинские военные держат позиции.
Военнослужащие 37 отдельной бригады морской пехоты совместно с 214 отдельным штурмовым батальоном OPFOR остановили продвижение российских оккупационных войск и удерживают под контролем населенный пункт Зеленый Гай в Донецкой области, передает УНН со ссылкой на ОСУВ "Днепр".
Детали
По состоянию на сегодня, 23 августа, враг пытается вернуть контроль над населенным пунктом и продолжает активные штурмовые действия на этом направлении. Несмотря на это, украинские военные удерживают позиции.
Плечом к плечу с другими подразделениями Сил Обороны Украины наши морские пехотинцы крепко стоят на защите украинского народа и продолжают уничтожать противника
Напомним
Недавно Силы обороны Украины, в частности 5-я отдельная тяжелая механизированная бригада, вернули под контроль большую часть населенного пункта Толстое Донецкой области. Часть населенного пункта остается под российской оккупацией.
