Силы обороны остановили наступление оккупантов и удержали Зеленый Гай в Донецкой области - ОСУВ "Днепр"

Эксклюзив
23 августа, 07:20 • 27363 просмотра
Соляр Украины 2025: вопросы и ответы о предстоящем годе
23 августа, 06:14 • 27872 просмотра
Зеленский: мы свою землю не подарим оккупанту
23 августа, 03:30 • 28219 просмотра
День Государственного Флага Украины и День города Харькова: что еще отмечают 23 августа
22 августа, 18:18 • 18124 просмотра
Трамп о войне в Украине: «В течение следующих двух недель мы узнаем, чем все обернется»
Эксклюзив
22 августа, 15:16 • 41410 просмотра
Фармрынок завис в правовом вакууме: правительство медлит, а пациенты переплачиваютPhoto
Эксклюзив
22 августа, 14:47 • 31269 просмотра
Авиация может стать драйвером экономики: нардеп Вениславский о перспективах отрасли после принятия Defence City
22 августа, 14:39 • 29385 просмотра
Пять загадочных детективов: что посмотреть в эти выходныеVideo
Эксклюзив
22 августа, 14:30 • 25436 просмотра
Инновации спасли Украину, теперь - время промышленного развития: генерал Дэвид Грандж об обороне, ВСУ и авиацииPhoto
Эксклюзив
22 августа, 13:07 • 24892 просмотра
Некачественные очки для военных на 25 миллионов. История одного преступленияPhoto
Эксклюзив
22 августа, 12:16 • 14003 просмотра
Военные отпуска: что меняет подписанный Президентом закон – объяснение эксперта
Связали и заклеили рот: в Харькове совершили нападение на мать украинского военногоPhotoVideo23 августа, 09:07 • 10134 просмотра
Утренняя атака рф на Киев: полиция показала упавший дронPhoto23 августа, 09:13 • 11928 просмотра
Китай выразил готовность направить войска в Украину в рамках миротворческой миссии - СМИ23 августа, 09:52 • 14781 просмотра
Погибший украинский пилот был летчиком бригады "Призрак Киева" - 40 БрТА23 августа, 09:57 • 4222 просмотра
Наработки по архитектуре гарантий безопасности будут готовы в ближайшие дни - Зеленский23 августа, 11:35 • 5200 просмотра
публикации
Соляр Украины 2025: вопросы и ответы о предстоящем годе
Эксклюзив
23 августа, 07:20 • 27366 просмотра
Знак Зодиака Дева: характеристика знака с аналитическим умом и чувствительным сердцемPhoto23 августа, 06:00 • 23597 просмотра
День Государственного Флага Украины и День города Харькова: что еще отмечают 23 августа23 августа, 03:30 • 28222 просмотра
Вкусные и питательные блюда из риса: топ интересных рецептовPhoto22 августа, 15:31 • 26964 просмотра
Фармрынок завис в правовом вакууме: правительство медлит, а пациенты переплачиваютPhoto
Эксклюзив
22 августа, 15:16 • 41413 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Сергей Лысак
Башар Асад
Украина
Соединённые Штаты
Донецкая область
Днепропетровская область
Германия
Пять загадочных детективов: что посмотреть в эти выходныеVideo22 августа, 14:39 • 29386 просмотра
Блейк Лайвли возвращается на экраны с новой главной ролью, несмотря на судебные тяжбы с Джастином Балдони22 августа, 13:10 • 18799 просмотра
Звезда "Очень странных дел" Милли Бобби Браун и Джейк Бон Джови усыновили ребенкаPhoto22 августа, 11:46 • 20627 просмотра
После волны возмущений из-за «заимствования» дизайна Adidas принес извинения маленькому мексиканскому городку22 августа, 10:17 • 23258 просмотра
США отправят певца на российский конкурс «Интервидение» в москве - Politico22 августа, 02:18 • 30723 просмотра
Беспилотный летательный аппарат
КАБ-500
КАБ-250
Доллар США
Сокол 9

Силы обороны остановили наступление оккупантов и удержали Зеленый Гай в Донецкой области - ОСУВ "Днепр"

Киев • УНН

 • 292 просмотра

Военнослужащие 37 ОБрМП и 214 ОШБ OPFOR удерживают Зеленый Гай в Донецкой области. Враг пытается восстановить контроль, но украинские военные держат позиции.

Силы обороны остановили наступление оккупантов и удержали Зеленый Гай в Донецкой области - ОСУВ "Днепр"

Военнослужащие 37 отдельной бригады морской пехоты совместно с 214 отдельным штурмовым батальоном OPFOR остановили продвижение российских оккупационных войск и удерживают под контролем населенный пункт Зеленый Гай в Донецкой области, передает УНН со ссылкой на ОСУВ "Днепр".

Детали

По состоянию на сегодня, 23 августа, враг пытается вернуть контроль над населенным пунктом и продолжает активные штурмовые действия на этом направлении. Несмотря на это, украинские военные удерживают позиции.

Плечом к плечу с другими подразделениями Сил Обороны Украины наши морские пехотинцы крепко стоят на защите украинского народа и продолжают уничтожать противника

- отметили в бригаде.

Напомним

Недавно Силы обороны Украины, в частности 5-я отдельная тяжелая механизированная бригада, вернули под контроль большую часть населенного пункта Толстое Донецкой области. Часть населенного пункта остается под российской оккупацией.

На фронте произошло 71 боестолкновение: жарче всего на Покровском и Новопавловском направлениях - Генштаб23.08.25, 17:11 • 2102 просмотра

Вероника Марченко

Война в Украине
Донецкая область
Вооруженные силы Украины
Украина