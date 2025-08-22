$41.220.16
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Некачественные очки для военных на 25 миллионов. История одного преступления

Киев • УНН

 • 94 просмотра

Министерство обороны Украины приобрело 18 тысяч некачественных баллистических очков-масок на более чем 25 миллионов гривен. ГБР расследует уголовное производство, двум должностным лицам вручены подозрения.

Некачественные очки для военных на 25 миллионов. История одного преступления

Министерство обороны Украины закупило партию некачественных баллистических очков-масок на более чем 25 миллионов гривен из-за халатности двух должностных лиц, отвечающих за проверку качества товара. Соответствующее уголовное производство расследует Государственное бюро расследований, некоторым фигурантам уже вручены подозрения, пишет УНН.

В декабре 2024 года Министерство обороны Украины получило партию из 18 тысяч баллистических очков-масок для военных, которые должны были защищать от осколочных поражений. Казалось бы, обычная закупка в рамках официального государственного контракта. Но как оказалось товар не выдержал даже базовых лабораторных испытаний, а государство при этом потратило на некачественный товар более 25 миллионов гривен.

Эта история - пример того, как из-за служебной халатности и сговора бизнеса с чиновниками для армии в очередной раз закупили некачественную защиту за бюджетные средства.

Хронология событий

По данным наших источников в МОУ, государственное предприятие Министерства обороны "Государственный оператор тыла" в сентябре 2024 года подписало контракт с ООО "ТС Трейд Украина". Согласно договору компания обязалась поставить 18 тысяч защитных баллистических очков-масок.

По данным системы YouControl, уполномоченным лицом ООО "ТС Трейд Украина" на подписание договоров является Олег Гумен.

По процедуре, перед закупкой экипировка сначала должна пройти проверку качества. Не исключением были и упомянутые баллистические очки-маски. По словам собеседника издания из Министерства обороны, ООО "ТС Трейд Украина" предоставило несколько образцов для проведения испытаний в Национальный университет обороны Украины. Во время проверки оказалось, что товар ненадлежащего качества и не сможет защитить наших военных от осколков.

По нашим данным, соответствующее заключение ученых было предоставлено "Государственному оператору тыла". В документе прямо отмечалось, что очки не выдержали обстрел имитатором осколка. 

Деньги против науки

Как рассказали в МОУ, директор "ТС Трейд Украина" Олег Гумен не согласился с результатами испытаний и требовал, чтобы очки проверили повторно в трех независимых лабораториях. Но программный директор госпредприятия "Государственный оператор тыла" Виктория Виноградова проигнорировала это требование. Вместо того, чтобы настаивать на новых тестах, она закрыла глаза на несоответствующее качество экипировки для военных, хотя именно она должна была бы ознакомиться с выводами ученых, которые указали, что очки на самом деле никак не защитят военных в боевых условиях.

Гумен все же обратился в частную структуру — ООО "Научно-инженерный центр испытаний изделий и материалов защиты", где странным образом очки  прошли испытания и получили положительный отзыв.

Несмотря на то, что ученые Национального университета обороны Украины признали очки-маски непригодными для защиты от осколочных поражений начальник Центрального управления контроля качества МОУ Игорь Лещенко все же назначил проверку товара, который не прошел испытаний. По результатам осмотра, как ни странно, партия товара была признана качественной, рассказал собеседник издания. Лещенко подписал соответствующие выводы проверки и это открыло путь к дальнейшей закупке товара. По нашим данным, ему уже объявлено о подозрении  из-за небрежного отношения военного должностного лица к службе, что причинило существенный вред, совершенное в условиях военного положения (ч. 4 ст 425 УКУ).

Директору компании-поставщика Олегу Гумену также вручено сообщение о подозрении по ч. 5 ст 191 УКУ (Присвоение, растрата или завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой).

Получается, из-за того, что двое должностных лиц – Виноградова и Лещенко не проконтролировали качество экипировки, не провели дополнительных испытаний Минобороны закупило 18 тысяч некачественных очков-масок для военных, а государство заплатило за это  более 25 миллионов гривен.

Вместо надежной защиты военным приобрели защиту, которая не выдержала даже стандартных испытаний в лабораторных условиях, не говоря уже о боевых.

Казалось бы, многочисленные истории с бронежилетами, шлемами и нестреляющим оружием должны были бы уже научить должностных лиц Минобороны проверять товар, который они покупают. Но на практике ситуация совсем противоположная.

История с баллистическими очками — не просто "халатность". Это преступление, в котором переплелись интересы бизнеса и равнодушие должностных лиц, занимающихся обеспечением наших Вооруженных сил.

Лилия Подоляк

